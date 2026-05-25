Запреты для сапбордистов в Нижнем Тагиле отменили из-за их незаконности 

Ограничения для сапбордистов, введённые администрацией Нижнего Тагила в 2024 году после резонансного происшествия на городском пруду, продержались всего 13 дней. Как объяснил заместитель руководителя ГУ МЧС по Свердловской области, главный государственный инспектор по маломерным судам Свердловской области Алексей Морозов, это было связано с их незаконностью.

«Для сапов нет установленных правил, как для маломерных судов, наверное, это было бы не лишним. Если мы возьмём практику Нижнего Тагила в прошлом и позапрошлом году, у них было принято постановление, обязывающее всех носить спасательные жилеты, кто на сапах находится. Оно продержалось недолго. Нашлись инициативные люди, которые доказали, что таких правил нигде не предписано и, в общем-то, незаконно. Очень жаль, потому что такие моменты способствует безопасности больше, а не проблемам. Поэтому правил нет, но здравый смысл, наверное, надо в голове держать», — сказал Алексей Морозов в эфире программы «Акцент» на ОТВ.

Также в постановлении администрации города, опубликованном 21 мая 2024 года, помимо требования использовать спасательный жилет, соответствующий ГОСТу, говорилось и о необходимости надевать лиш. Кроме того, при катании на SUP-доске рекомендовали использовать шлем. Запретили кататься в тёмное время суток и при неблагоприятных погодных условиях. Помимо этого, не допускалось катание в местах регулярного прохождения маломерных судов, под мостами и вблизи гидротехнических сооружений. Также было запрещено катание на SUP-доске далее чем за 50 метров от берега.

Как сообщает v-tagile.ru, спустя 13 дней в мэрии подписали новое постановление, которым данный раздел был полностью признан утратившим силу. При этом часть ограничений сохранили: запрет на катание вблизи гидротехнических сооружений, а также в тёмное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.

Напомним, 28 июля 2023 года в вечернее время на Тагильском пруду едва не произошла трагедия. SUP-бордист Иван Подмазов с семьёй и друзьями катались на сапах и каяках вдоль «Тагильской лагуны». Когда группа возвращалась, жену и ребёнка Ивана, которые находились на одном сапе, сбила моторная лодка. Женщина долгое время находилась в реанимации и только в октябре вернулась домой.

Водителя катера суд признал виновным в совершении преступления по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном) и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением водным транспортом, на два года. В судебном заседании мужчина вину не признал, отрицая факт нарушения требований безопасности движения внутреннего водного транспорта.

