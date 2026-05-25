В Нижнем Тагиле 20-летний парень до полусмерти избил спящего в подъезде мужчину

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила началось рассмотрение уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя.

Как следует из обвинительного заключения, утром 22 августа прошлого года подсудимый в подъезде дома на проспекте Мира увидел спящего мужчину, разозлился и начал избивать его деревянной палкой. После этого молодой человек выгнал пострадавшего на улицу, ударил ногой в спину так, что тот упал, и нанёс ещё один удар палкой.

В итоге потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа, ушиб головного мозга, переломы рёбер, пневмоторакс, переломы позвонков и лопатки, а также открытый перелом ноги со смещением и пересечением сухожилий, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

Первоначально молодой человек объяснил сотрудникам полиции, что палку он взял для самообороны, а мужчина упал сам. Однако позже изменил показания, заявив, что пытался помочь, а удары пострадавшему нанёс, потому что тот на него нападал. От дальнейшей дачи показаний подсудимый отказался, сославшись на ст. 51 Конституции РФ (право не свидетельствовать против самого себя).

Слушание дела в отношении молодого человека по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия) назначено на 1 июня. Суд примет решение на основе совокупности доказательств, в числе которых есть видеозапись.