На Вагонке с 22 по 24 мая будет снижено давление холодной воды

На Вагонке и Северном посёлке с 13:00 22 мая до вечера 24 мая будет снижено давление холодной воды в связи с заменой участка магистрального водовода. Об этом предупредил «Водоканал-НТ».

Временные неудобства связаны с завершением капитального ремонта участка сети магистрального водовода диаметром 600 мм и протяжённостью 720 метров по Восточному шоссе от остановки «Цементный завод» до поворота в районе перекрёстка Восточного и Северного шоссе.

В «Водоканале-НТ» заверяют, что воду полностью не отключат, но при этом сообщают о своей готовности обеспечить подвоз питьевой воды по заявкам управляющих компаний.