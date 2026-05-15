Тагильские выходные топ-8: «Ночь музеев», страшный спектакль, детективы, кадриль, «щё» и блюз-бэнд

О том, чем заняться 16 мая

Только в Нижнем Тагиле директора музея, оштрафованного за разбазаривание культурного достояния, могут наградить за сохранение культурного достояния. Ну а в предстоящие выходные город ждёт масштабная «Ночь музеев», во время которой множество площадок откроют свои двери для всех желающих. Мы подобрали для вас самые интересные мероприятия предстоящей акции и не только.

Театрализованная экскурсия «Вечера на Господском» (12+)

16 мая в 19:30

в музее быта и ремёсел горнозаводского населения «Господский Дом»

Гостей встретит управляющий тагильских заводов. Он раскроет посетителям тайны господского дома и проведёт по всем залам. А в уютной гостиной вас ждёт настоящий музыкальный салон 19 века, где в камерной обстановке можно будет насладиться знакомыми и любимыми мелодиями в исполнении ансамбля «Рябинка» и принять участие в небольшой музыкальной викторине.

Концерт «Blues Line» (18+)

16 мая в 20:00

в баре «Гора»

Давно в баре не было выступления Alexander Makarov & Blues Line, а тут ещё и изменения в составе у ребят. На барабанах Нина Коршун. Вход — 400 рублей. Бронь столиков по номеру +7 (912) 643-24-77.

Интерактивное мероприятие «Музыкальное лото» (6+)

16 мая в 18:00

в историко-техническом музее «Дом Черепановых»

Увлекательная игра, основанная на музыке из любимых мультфильмов разных лет. Участникам предстоит угадывать знакомые мелодии, отмечать их в карточках и стремиться к победе. Яркие эмоции, ностальгия и атмосфера весёлого соревнования.

Мастер-класс «Многоликий трафарет» (6+)

16 мая в 18:00 и в 19:00

в музее истории подносного промысла «Дом Худояровых»

На мастер-классе вы не только узнаете об особенностях тагильского печатного трафарета, но и сможете сами создать в этой технике волшебный аленький цветочек

Экскурсия «Нескучная жизнь в ледниковом периоде» (6+)

16 мая в 22:00

в музее природы и охраны окружающей среды

Вы познакомитесь с животными ледникового периода и с древним человеком, а также попробуете разгадать интересные факты из жизни того времени и сопоставить их с мультфильмом «Ледниковый период».

«Снова “Детективные истории“ и немного другой информации» (18+)

16 мая в 23:00

в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

Зачем стрельцу большой топор? Почему ружья — это не ружья? Как отличить индивидуальную работу от поточного производства? Почему для хранения боеприпасов нужны металл и дерево? И почему в кончике снаряда — «дырка»? Станьте детективом и ответьте на эти вопросы вместе с сотрудником музея.

Иммерсивный спектакль «Страшная сказка» (18+)

16 мая в 21:00

в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

Сказка ложь, да в ней намёк… Специалисты в области знаний о душе и теле говорят, что у каждого из нас есть свой сценарий жизни, а сказка — самый интересный способ исследовать его. Организаторы приглашают к участию в «страшной сказке о семи богатырях и царевне» с ведущим — профессиональным психологом и мудрым человеком.

Этно-ночь (12+)

16 мая с 18:00

в креативном кластере САМОРО.док

В программу этно-ночи в креативном кластере войдут: выставка «Родное. Народное»; мастер-класс по уральской кадрили «Танцуют все!» от Натальи Расторгуевой и ансамбля «Тагильская слобода», мастер-класс от Илоны Шейниной «Уральский говор: с ним и без него. Переключаем регистры»; короткометражки «Урал Шортс» с Александром Мартиросовым и другое.