В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, который избил знакомого за долг в 1,5 тысячи рублей и вывез его в багажнике в лес

В Ленинский районный суд Нижнего Тагила поступило уголовное дело по обвинению 42-летнего местного жителя города в похищении и избиении человека (п. «в, з» ч. 2 ст. 126 и ч. 1 ст. 112 УК РФ).

По данным следствия, вечером 19 октября 2025 года на территории посёлка Уралец обвиняемый жестоко избил своего знакомого, сломав ему рёбра. Затем он силой поместил пострадавшего в багажник автомобиля и вывез в удаленное место, где удерживал, лишив свободы передвижения. Мотивом для похищения, как следует из материалов дела, стало требование возврата долга в 1500 рублей.

Когда подсудимый оставил жертву без присмотра, ей удалось сбежать в лес.

Ранее тагильчанин уже привлекался к уголовной ответственности. В 2025 году он освободился из мест лишения свободы, где отбывал 14-летний срок за убийство. На время следствия и суда он заключён под стражу и содержится в СИЗО-3. Дело готовится к рассмотрению, идёт процесс назначения даты судебного заседания, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Нижнего Тагила.