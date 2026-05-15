Председатель ЗакСО Людмила Бабушкина оценила результаты развития регионального законодательства за последние пять лет

Председатель Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) Людмила Бабушкина 15 мая представила опыт совершенствования законодательной базы в регионе за последние пять лет на полях форума «Россия сильна Уралом! / Есть результат» в Нижнем Тагиле. Участие в мероприятии приняли губернатор Свердловской области Денис Паслер, депутаты, члены регионального правительства, ветераны СВО, представители предприятий и общественных организаций.

Людмила Бабушкина приняла участие в главном пленарном заседании форума, старт которому дал глава региона. В ходе дискуссии эксперты обсудили темпы развития промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения, программы государственной поддержки, а также вопросы кадрового обеспечения, внедрения цифровых технологий, поддержки участников СВО.

Председатель парламента отметила, что депутаты всех уровней — представительных органов местного самоуправления, Законодательного собрания и Госдумы — в течение пяти лет работали над решением задач, направленных на социально-экономическое развитие Свердловской области.

«За это время мы столкнулись со сложными вызовами — пандемия коронавирусной инфекции, рост санкционного давления, специальная военная операция. Не просто было реализовывать те обязательства, которые мы на себя взяли. Но нам очень многое удалось и практически все направления получили развитие», — заявила Людмила Бабушкина.

По её словам, депутаты Законодательного собрания текущего созыва с октября 2021 года по настоящее время приняли 660 законов, большую часть которых инициировали парламентарии.

Серьёзное внимание в законотворческой деятельности было уделено решению задач в сфере здравоохранения, образования и социальной политики — депутаты приняли 151 социальный закон. Большая работа проведена по формированию областной законодательной базы, нацеленной на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. В настоящий момент в регионе действуют 36 таких законов. Также ключевыми оставались вопросы поддержки людей с инвалидностью, многодетных семей и молодых семей с детьми.

Закон о бюджете региона, над которым депутаты работают совместно с областным правительством, стал основой для развития каждой территории региона. С 2021 года бюджет Свердловской области увеличился в полтора раза.

Благодаря постоянному совершенствованию системы областного налогового законодательства в этом созыве, бизнес и предпринимательство приобрели весомый перечень преференций. В настоящий момент более 160 направлений деятельности МСП поддержаны льготами. Всего в нынешнем созыве принято 110 законов в сфере бюджета, финансов и налогов и 73 закона в сфере промышленной, инновационной политики и предпринимательства.