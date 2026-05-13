Демидовская больница Нижнего Тагила, где скончалась пациентка по вине врача, вместо него будет выплачивать ежемесячную компенсацию её сыну

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда пересмотрела решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила по делу о компенсации несовершеннолетнему ребёнку, мать которого скончалась из-за врачебной ошибки.

Напомним, в декабре 2022 года в «Демидовской городской больнице» от осложнений после операции скончалась 35-летняя Светлана Бурухина. Женщина получила направление от врача частной клиники на проведение стентирования желчного протока, однако врач Михаил Шалагин провёл ей другую операцию.

Судом было установлено, что глава эндоскопического отделения допустил серьёзные нарушения при проведении операции: не провёл проверку диагноза, проигнорировал противопоказания и не обеспечил профилактику возможных осложнений.

Шалагин был признан виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей), но был освобождён от отбывания наказания вследствие истечения срока давности.

В январе 2026 года Ленинский районный суд частично удовлетворил иск в интересах несовершеннолетнего сына умершей о ежемесячных выплатах в возмещение вреда из-за потери кормильца. Семья потеряла мать, которая была основным источником дохода. Отец ребёнка имеет третью группу инвалидности и ограничен в трудовой деятельности, что не позволяет ему полностью обеспечивать сына. Суд постановил взыскать с Михаила Шалагина:

— 273 106 рублей в возмещение вреда за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года;

— ежемесячную выплату в размере 9 090 рублей с 1 января 2026 года до достижения ребёнком совершеннолетия или до 23 лет при условии его очного обучения.

В удовлетворении требований к ГАУЗ СО «Демидовская городская больница» суд отказал.

Врач обжаловал решение, утверждая, что ответственность должно нести медицинское учреждение как работодатель.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда признала этот довод обоснованным. Отменяя решение районного суда, апелляция сослалась на ст. 1068 Гражданского кодекса РФ и ст. 98 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Эти нормы предусматривают, что вред, причинённый жизни или здоровью гражданина при оказании медицинской помощи, возмещается медицинской организацией. Коллегия также отметила, что ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга уже взыскал компенсацию морального вреда в связи со смертью женщины с ГАУЗ СО «Демидовская городская больница».

Свердловский областной суд постановил:

— отменить решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила в части взыскания компенсации с Шалагина и в части отказа во взыскании с больницы;

— взыскать с ГАУЗ СО «Демидовская городская больница» в пользу несовершеннолетнего компенсацию по случаю потери кормильца за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года в размере 273 106 рублей и ежемесячную выплату в размере 9 090 рублей с 1 января 2026 года до совершеннолетия ребёнка или до 23 лет при условии его очного обучения (с последующей индексацией пропорционально росту прожиточного минимума);

— в удовлетворении требований к Михаилу Шалагину отказать.

Решение вступило в законную силу.