На трассе под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП

10 мая около 16:30 на 142-м километре автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В результате аварии шесть человек получили травмы разной степени тяжести, один из них погиб.

Предварительно установлено, что 57-летняя женщина-водитель Honda H-RV, двигаясь со стороны Нижнего Тагила в сторону Серова, по неустановленным причинам выехала на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с Mitsubishi Outlander, которым управлял 50-летний мужчина. После столкновения Mitsubishi съехал с дороги. После удара Honda H-RV отлетел в Kia Rio, за рулём которого находился 50-летний водитель.

51-летний пассажир Honda H-RV скончался от полученных травм до прибытия скорой помощи.

Шесть человек получили травмы: водитель и пассажир Honda H-RV, водитель и трое пассажиров Kia Rio. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу Нижнего Тагила. Ремни безопасности помогли избежать более серьёзных травм.

Известно, что погибший мужчина проживал в Кушве и во время аварии находился на заднем пассажирском сиденье справа, пристёгнутым ремнём.

Госавтоинспекция установила, что водитель Honda H-RV тоже из Кушвы, имеет 20-летний стаж вождения и один раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД в 2026 году. Будет проведено медицинское освидетельствование водителей на состояние опьянения. По факту аварии начато расследование.

