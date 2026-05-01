Тагильские выходные топ-7: по следам северного оленя, «Мелодия на вылет», семейные игры, рэп-концерт и зрелищное мотошоу 

О том, чем заняться с 1 по 3 мая

— «Пятачок, а какая у тебя фамилия?» — спросил Винни Пух.

— «Хрюриковичи мы», — гордо ответил поросёнок.

Ну а наша традиционная подборка городских мероприятий предстоящих выходных поможет вам провести время интересно и с пользой.

Экскурсия по выставке «По следам северного оленя. Коренные народы севера» (0+)

1 мая в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, Уральская, 7

Выставка из коллекции музея посвящена народам Крайнего Севера. У каждого коренного народа свой язык, эпос, традиционные занятия, уникальный жизненный уклад и приёмы природопользования, унаследованные от предков и адаптированные к суровым условиям выживания. Уникальная культура северных народов всегда привлекала внимание исследователей, историков-антропологов, а также людей творческих профессий: писателей, художников. В большой степени этому способствовала и государственная политика — организация исследовательских и творческих экспедиций. Для многих художников это была возможность вдохновиться необычным миром северной природы, а также узнать людей, живущих в пределах Арктики.

Стоимость посещения: взрослый — 300 рублей, студенты, пенсионеры — 200 рублей, школьники — 150 рублей, дошкольники (с 3-х лет) —50 рублей. Необходима предварительная регистрация.

Музыкальная викторина «Мелодия на вылет» (0+)

1 мая с 16:00 до 18:00

в ТРЦ «Депо»

Организаторы приглашают на музыкальную викторину «Мелодия на вылет». Вход свободный.

«Мир семейных увлечений»: конкурсно-игровая программа (6+)

2 мая в 12:00

в библиотеке № 7, Фрунзе, 17а

Организаторы приглашают на конкурсно-игровую программу «Мир семейных увлечений», приуроченную к Международному дню семьи. Весело провести время с родными помогут занимательные конкурсы и игры. Вход свободный.

Рэп-концерт коллектива MUZZABOYZ (6+)

2 мая в 18:00

в ТРЦ «Депо»

Хип-хоп исполнители MUZZABOYZ из Нижнего Тагила представят шоу-программу. На одной сцене выступят 4ilami, by 1 3 4, Коля Rayn и Smoke NT. Вход свободный.

Открытие мотосезона (6+)

2 мая с 11:00 до 16:00

место встречи у ТРЦ «Депо»

Мотоклуб «Чёрные ножи» официально открывает мотосезон в Нижнем Тагиле. Байкеры приглашают стать частью большого старта нового сезона. Гостей ждёт мотопробег по улицам города, живые выступления музыкантов, конкурсы, подарки от партнёров и зрелищное мотошоу. Вход свободный.

Концерт, посвящённый творчеству Владислава Шадрина (6+)

2 мая в 16:00

в Городском Дворце молодёжи

Ко дню рождения барда Владислава Шадрина клуб авторской песни «Зелёная лампа» подготовил концертную программу «Гальянский парень». В ней принимают участие авторы и исполнители из Нижнего Тагила, Качканара, Лесного и Екатеринбурга. Вход свободный.

Игры с аниматором для детей (0+)

3 мая с 16:00 до 18:00

в ТРЦ «Депо»

Организаторы приглашают на анимацию для детей. Маленьких гостей ждёт встреча с Синим трактором. Вход свободный