Тагильские выходные, топ-5: встреча с Воландом, кувшинки Клода Моне, концерт Олега Майами, прогулки по Белой горе и танцевальные тренировки

О том, чем заняться 6 и 7 июня

Six-seven. Ну а у нас — первые выходные лета, и это отличный повод выбраться из дома. А найти занятие по душе вам поможет наша традиционная подборка самых интересных событий ближайших дней.

Мастер-класс «Кувшинки» в технике батик по ткани (6+)

6 июня в 13:00

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 4

Когда художник Клод Моне создавал свои знаменитые кувшинки, он писал не цветы, а свет, отражения и мгновения, которые меняются каждую секунду. Одни и те же кувшинки он изображал снова и снова, наблюдая, как вода, небо и солнце превращают знакомый пейзаж в совершенно новую картину. На мастер-классе по батику вы попробуете взглянуть на этот сюжет глазами художника и перенести нежные кувшинки Моне на ткань. С помощью красок и специальных техник каждый участник создаст собственную работу, вдохновлённую одним из самых известных произведений импрессионизма. Даже если вы никогда не занимались батиком, вы сможете создать уникальное произведение своими руками. Стоимость посещения: взрослый — 400 рублей, студенты, пенсионеры — 300 рублей, школьники — 250 рублей. Необходима предварительная регистрация.

Литературная ночь по Булгакову (16+)

6 июня в 18:00

в креативном кластере «САМОРО.док»

Организаторы приглашают на литературную ночь, посвященную Михаилу Булгакову. Гостей мероприятия ждут мастер-классы, квиз «Булгаков: все, везде и сразу», квест «Факт — самая упрямая в мире вещь!», встреча с любимыми героями, театральная импровизация, документальный фильм, читка фрагментов повести «Записки на манжетах» и многое другое. Гостей в костюмах ждёт конкурс на лучший образ, победителю которого Воланд лично вручит специальный приз. Стоимость билета от 400 рублей.

Концерт Олега Майами (12+)

7 июня с 17:30 до 18:30

на главной сцене рядом с главным входом ТРЦ «Депо»

ТРЦ «Депо» отмечает своё 10-летие и приглашает гостей на два дня яркого праздника — 6 и 7 июня. Главным музыкальным подарком станет концерт Олега Майами — исполнителя популярных хитов «Не наберу», «Бросай», «Губы» (feat. Лёша Свик), «Громче города» (feat. NILETTO, Лёша Свик). В программе праздника — развлекательная программа и розыгрыши призов от ведущего, настоящий рок-фестиваль, встречи с популярными блогерами Женяшей, Виолой Ви и другими, выступления DJ Доронина, кавер-бэнда TipoBand и Dj Дмитрия Fresh. Для гостей также подготовлены научное шоу, анимация для детей и другие развлечения.

Спортивный праздник «Тагил ультра Трейл» (6+)

7 июня

на бывшей Висимо-Уткинской узкоколейной железной дороге и горе Белая рядом с посёлком Уралец

В это воскресенье в окрестностях города пройдет туристический фестиваль «Тагил ультра Трейл». Его главными героями станут 333 участника, которым предстоит преодолеть дистанции по пересеченной местности. Среди гостей — спортсмены из Ханты-Мансийска, Перми, Кургана, Миасса и других городов. Помимо соревнований гостей ждут танцевальные тренировки, флешмобы, встречи с айронменами, концертная программа, мастер-классы, ярмарка мастеров, экоконкурс и другие активности для всей семьи. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.

Экскурсия по горе Белой (6+)

7 июня в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

старт у кафе «Евразия» на горе Белой

Центр развития туризма Нижнего Тагила совместно с командой «Тагил ультра Трейл» приглашает жителей и гостей города на бесплатные пешие экскурсии по знаменитой горе Белой. Узнайте историю этих мест, насладитесь потрясающими видами на уральские горы и проведите время на свежем воздухе в компании единомышленников. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.