Полпред Жога приехал в Нижний Тагил

11 июня полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога посетил Нижний Тагил и «Уралвагонзавод». В ходе рабочего визита он ознакомился с деятельностью Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения, которое является частью концерна «Уралвагонзавод». В завершение встречи Жога вручил коллективу предприятия высокую государственную награду — Орден Александра Невского.

«Этот год — для предприятия знаковый, в ноябре ему исполнится 85 лет. В годы Великой Отечественной войны сотрудники конструкторского бюро вели напряжённую работу по улучшению легендарного оружия Победы — танка Т-34, в послевоенные десятилетия продолжали трудиться над укреплением оборонной мощи страны. Сегодня, как и прежде, вы вносите огромный вклад в обеспечение нашей армии самой передовой техникой, которая защищает жизни бойцов и помогает им побеждать врага», — подчеркнул Артём Жога.

Он также обратился к сотрудникам и ветеранам конструкторского бюро и «Уралвагонзавода» с видеосообщением, выразив признательность за их усилия и поздравив с приближающимся Днём России.