Фейк: в мессенджерах и соцсетях Нижнего Тагила распространяют ложную информацию о «выплатах ко Дню России»

В мессенджерах и социальных сетях среди жителей Нижнего Тагила вновь распространяется сообщение о том, что якобы президентом России подписан указ о выплате всем гражданам РФ от 17 475 до 28 750 рублей ко Дню России.

Эта информация не соответствует действительности.

Почему это фейк?

• На официальных сайтах Кремля и в правовых системах нет никаких упоминаний о подобном указе.

• Подобные схемы мошенничества с «выплатами от государства» регулярно используются перед праздниками, такими как Новый год, 8 Марта, День Победы или День России.

• Государственные выплаты всегда направлены на конкретные категории граждан, а не распространяются на всё население страны.

• Официальные государственные выплаты не поступают через ссылки из мессенджеров или подозрительных сайтов.

Если вы получили или увидели такое сообщение, не переходите по ссылкам и не предоставляйте свои персональные данные или реквизиты банковских карт.

Проверяйте информацию о выплатах только на официальных государственных ресурсах.