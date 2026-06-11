На жительницу Нижнего Тагила завели административное дело за критику в соцсетях закона губернатора Дениса Паслера об исключении самовыдвиженцев из числа претендентов на посты мэров в свердловских городах 

В Дзержинский районный суд Нижнего Тагила поступило административное дело в отношении местной жительницы Елены (имя изменено. — Прим. ред.) по ст. 20.3.1 КоАП РФ (Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Как рассказала АН «Между строк» тагильчанка, поводом для составления протокола стал комментарий, опубликованный ею в сентябре 2025 года в одном из тагильских пабликов в социальной сети «ВКонтакте» под постом о подготовке в Свердловской области законопроекта, изменяющего порядок избрания глав муниципалитетов.

Напомним, что осенью прошлого года в регионе обсуждался законопроект, впоследствии принятый в виде Закона Свердловской области от 30 октября 2025 г. № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области “Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области”».

Инициатива являлась переходом от модели, где кандидатом в мэры мог стать практически любой гражданин РФ, к модели прямого влияния региональной исполнительной власти на формирование местной власти. Самовыдвижение кандидатов на должность главы муниципалитета в новых реалиях не предусмотрено. На данный момент закон утверждён и вступил в силу.

В своём комментарии Елена озвучила свое личное мнение, что новый порядок, указанный в предложенном законопроекте, фактически исключает самовыдвиженцев из участия в выборах глав муниципалитетов, оставляя возможность избрания только для предложенных губернатору кандидатов. Елена считает, что таким образом создаётся лишь видимость выбора, тогда как мнение горожан не учитывается и не оказывает реального влияния на итоговый результат.

«Мне вменяется возбуждение ненависти, вражды в отношении социальной группы представителей власти (государственные деятели). Сведения, направленные на возбуждение ненависти либо вражды в отношении социальной группы “представители власти” (государственные деятели), выражены созданием отрицательного образа представителей указанной группы за счёт сообщения о предопределённости исхода выборов и за счёт сообщения об игнорировании представителями указанной группы мнения населения в рамках процедуры выборов». У нас в законе чётко описаны параметры возбуждение ненависти, вражды, они, в основном, носят экстремистский характер. По сложившейся судебной практике (а я прочитала все судебные решения), под наказания попадали реально жёсткие высказывания, угрозы убийством, мат, оскорбления, призывы к каким-то экстремальным действиям в отношении представителей власти. В моём же единичном комментарии не было никаких призывов, призывов к активным действиям, активного воздействия, вызывающего стойкую неприязнь к государственным деятелям, представителям власти. Обсуждался законопроект. Закон, который готовился, на тот момент, к утверждению губернатором. Высказано мнение, предположение, как это будет происходить в дальнейшем. Высказывать мнение у нас не запрещено законом. Очень часто СМИ печатают информацию по некоторым законопроектам и по комментариям в соцсетях замеряют общественное мнение по тем или иным вопросам. Это регулируется законами и вполне законно. В итоге всё, что написано в данной фразе, полностью соответствует действительности. По параметрам лингвистики слово “назначенец”, не является негативным или оскорбительным. Союз “якобы” вообще используется для связки между собой частей предложения. Эксперт, который проводил лингвистическое исследование, посчитал, что оно придаёт негативно-ироничный оттенок. Ну хорошо, пусть я буду негативным человеком, ну или ироничным, но это не запрещено законом и не направлено на возбуждение ненависти. И уж тем более это не является экстремизмом», — прокомментировала АН «Между строк» Елена.

Женщина считает, что представители власти не могут рассматриваться как отдельная социальная группа, поскольку описание социальной группы, которое дает научная литература не обладают признаками, необходимыми для отнесения к такой категории. Представители власти- это государственный институты, а не социальные группы. Она также отмечает, что многие пользователи интернета воспринимают её в соцсетях как сторонника или представителя государственных структур из-за того, что она часто объясняет и поддерживает логику действий государственных органов.

«Я за всю свою жизнь ни разу не привлекалась ни к административной, ни к какой-то другой ответственности, у менябольшое количество грамот и благодарностей в разных областях жизни, для меня это дело — шок. Читая материалы дела, я увидела очень много процессуальных нарушений, которые вообще исключают какое-либо привлечение к ответственности. Как итог, на данный момент материалы направлены обратно из суда в прокуратуру Дзержинского района чисто из-за технических моментов. Я не считаю данную фразу противозаконной, нарушающей общественный порядок экстремистской и ещё каким-либо образом нарушающей закон либо репутацию государственных структур. Обсуждение законопроектов в сети не запрещено законом. Казалось бы, простое административное дело, даже не уголовное, но появилось столько проблем. Но я пришла к решению, что всё-таки нужно бороться, отстаивать истину и своё имя. Судя по всему, процесс будет идти ещё долго, потому что я намерена идти до Верховного суда, если потребуется. Ну и да, видимо, я пересмотрю свои взгляды на некоторые политические вопросы», — заявила АН «Между строк» тагильчанка.