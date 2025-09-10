«Человек должен быть способен управлять муниципалитетом, а не прийти с улицы». После досрочных выборов губернатора Свердловской области в регионе могут запретить самовыдвижение на пост мэра

В Свердловской области после досрочных выборов губернатора изменится порядок избрания мэров. Их будут выбирать депутаты местных дум из кандидатов, предложенных главой региона, вместо проведения конкурсной комиссии. По информации «Ъ-Урал», областное законодательство будет пересмотрено в сентябре-октябре. Эксперты считают, что упрощение процедуры избрания городских глав завершит процесс усиления контроля государственных органов над местным самоуправлением.

О грядущих изменениях в региональном законодательстве сообщил на заседании объединения «Депутатская вертикаль» в ЗакСО первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона Вадим Дубичев.

«Появилась новая форма избрания главы, установленная как обязательная для столиц субъектов РФ, когда губернатор вносит не менее двух кандидатур в думу, а депутаты избирают мэра», — сообщил чиновник спикерам местных дум.

По информации, полученной «Ъ-Урал» от двух источников в региональном правительстве, новый порядок избрания глав будет распространён на все муниципалитеты области.

«Человек должен быть способен управлять муниципалитетом, а не прийти с улицы», — пояснил один из собеседников издания.

Политолог Михаил Коробельников отметил, что в случае принятия изменений губернатор будет нести «полную ответственность» за работу мэров.

«Прелесть субъекта федерации и муниципалитетов состоит в том, что между ними идёт конкурентная борьба, в которой находится компромисс между хотелками территории и возможностями области. Это возможно, когда за спинами мэра и губернатора стоит население, и их позиции равны, но когда идёт полный контроль муниципалитетов, ситуация на территории во многом зависит от личности главы региона», — отметил Коробельников.