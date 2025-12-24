В Нижнем Тагиле будут судить семейную пару по обвинению в краже со счёта многоквартирного дома 2,4 млн рублей, собранных жильцами на капремонт

В Нижнем Тагиле прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении свыше 2,4 млн рублей со специального счёта, где аккумулировались средства, собранные жителями на капитальный ремонт многоквартирного дома.

Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супругов — жителе й Нижнего Тагила 1983 и 1985 годов рождения. Они обвиняются в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являясь директором ООО «УК Содружество», и его супруга, являющаяся директором ООО «Нейва», похитили деньги со специального банковского счета, где аккумулировались средства, собранные жителями многоквартирного дома на капитальный ремонт, на сумму более 2,4 млн рублей.

«Н а основании договора ООО “ УК Содружество ” выполняет работы и оказывает услуги по управлению многоквартирным домом № 56 по Уральскому проспекту г. Нижний Тагил. Реализуя свой преступный умысел, обвиняемый изготовил подложные документы, содержащие недостоверные сведения о выполнении подрядной организацией ООО “ Нейва ” работ по капитальному ремонту кровли, отмостки, инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения общего имущества в многоквартирном доме, и предоставил их в банк. Будучи введ ё нными в заблуждение, сотрудники банка перевели средства в сумме более 2,4 млн рублей со специального сч ё та на сч ё т управляющей компании », — отмечают в прокуратуре.