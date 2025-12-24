В Нижнем Тагиле будут судить семейную пару по обвинению в краже со счёта многоквартирного дома 2,4 млн рублей, собранных жильцами на капремонт

В Нижнем Тагиле прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении свыше 2,4 млн рублей со специального счёта, где аккумулировались средства, собранные жителями на капитальный ремонт многоквартирного дома.
Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супругов — жителей Нижнего Тагила 1983 и 1985 годов рождения. Они обвиняются в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый, являясь директором ООО «УК Содружество», и его супруга, являющаяся директором ООО «Нейва», похитили деньги со специального банковского счета, где аккумулировались средства, собранные жителями многоквартирного дома на капитальный ремонт, на сумму более 2,4 млн рублей.
«На основании договора ООО “УК Содружество” выполняет работы и оказывает услуги по управлению многоквартирным домом № 56 по Уральскому проспекту г. Нижний Тагил. Реализуя свой преступный умысел, обвиняемый изготовил подложные документы, содержащие недостоверные сведения о выполнении подрядной организацией ООО “Нейва” работ по капитальному ремонту кровли, отмостки, инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения общего имущества в многоквартирном доме, и предоставил их в банк. Будучи введёнными в заблуждение, сотрудники банка перевели средства в сумме более 2,4 млн рублей со специального счёта на счёт управляющей компании», — отмечают в прокуратуре.
Свою вину в совершении преступления обвиняемые не признали. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Нижнего Тагила.