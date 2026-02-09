В общежитии на улице Победы в Нижнем Тагиле в пожаре погиб человек

8 февраля в 9:19 в Нижнем Тагиле на улице Победы произошёл пожар на пятом этаже муниципального дома коридорного типа. Огонь повредил домашнее имущество и внутреннюю отделку на площади 10 кв. м. До прибытия пожарных подразделений шесть человек, включая одного ребёнка, эвакуировались самостоятельно.

Спасатели газодымозащитной службы эвакуировали двух человек используя дыхательные аппараты. В результате инцидента один человек погиб. Для ликвидации пожара были задействованы пять единиц техники и 14 сотрудников. В 9:41 огонь был локализован, а в 9:43 ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 13:11. Причины ЧП устанавливаются.