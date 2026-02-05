Суд в Нижнем Тагиле отправил за решётку дебошира, избившего сотрудников ДПС около караоке-бара

Накануне Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор в отношении Адилова Р.А.о., который в конце сентября 2025 года избил сотрудников полиции около караоке-бара на улице Черных. Как сообщает пресс-служба суда, мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (два эпизода — применение насилия в отношении представителей власти) и ч. 1 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести).

Напомним, утром 28 сентября 21-летняя девушка-инспектор ДПС, находясь в служебном автомобиле, вместе с коллегой патрулировала улицы Нижнего Тагила. Проезжая мимо караоке-бара на улице Черных, они заметили, что группа людей в состоянии алкогольного опьянения устроила массовую драку.

Когда сотрудники полиции потребовали прекратить противоправные действия, один из участников драки схватил инспектора за рукав форменной одежды и толкнул её в плечо, причинив физическую боль, а также высказал в её адрес угрозы.

Её напарник поспешил на помощь коллеге и попытался пресечь драку. Однако обвиняемый, 26-летний местный житель Адилов Р.А.о., умышленно нанёс ему множественные удары руками по голове и корпусу, в результате чего полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму.

Кроме того, злоумышленник нанёс серьёзную травму гражданину, который пытался помочь пострадавшему полицейскому — перелом костей носа, квалифицированный судмедэкспертизой как вред здоровью средней тяжести.

«Рассмотрев материалы дела с участием государственного обвинителя, потерпевших и защиты, суд признал Адилова Р. А. виновным и назначил наказание: по ч. 1 ст. 318 УК РФ (два эпизода) — лишение свободы на срок 1 год 8 месяцев за каждое преступление; по ч. 1 ст. 112 УК РФ — лишение свободы на срок 1 год. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, путём частичного сложения наказаний, окончательный срок лишения свободы составил 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, жильцы дома № 42 на улице Черных жаловались на регулярное нарушение тишины и общественного порядка посетителями караоке-бара по соседству. По словам местных жителей, гости увеселительного заведения часто дерутся между собой и справляют нужду прямо на улице возле здания.