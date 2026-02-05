В Екатеринбурге по инициативе спикера ЗакСО Людмилы Бабушкиной прошёл женский форум с участием ведущих российских политиков и экспертов

В Екатеринбурге на площадке Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) прошло расширенное совещание с координаторами и председателями муниципальных общественных советов по реализации проекта женского движения на Среднем Урале. Инициатором таких встреч стала председатель ЗакСО Людмила Бабушкина. Порядка 400 общественниц из 80 муниципалитетов области собрались обсудить роль женщины в социуме и обменяться лучшими практиками реализации социально значимых проектов. В совещании также приняли участие депутаты Государственной думы РФ Наталия Полуянова и Никита Румянцев, политологи Дмитрий Еловский, Евгений Стулов и Дмитрий Зиновьев.

«Развитие женского движения, объединившего представительниц общественных организаций, депутатов, предпринимателей, волонтёров и активистов, позволяет создавать условия для реализации женских инициатив. Нами прорабатываются и продвигаются социальные, гуманитарные и культурные направления для защиты интересов женщин, а также для поддержки участников спецоперации и их семей. Женщины совместно разрабатывают предложения по изменению законодательства, создают образовательные проекты в разных сферах. Нам было очень приятно получить положительную оценку нашей деятельности со стороны федеральных коллег. Уверена, мы и дальше будем так же активно работать и вносить значимый вклад в развитие региона и государства в целом», — сказала Людмила Бабушкина.

По словам Наталии Полуяновой, Свердловская область является драйвером в развитии женского движения среди регионов страны.

«Если говорить о работе свердловского регионального женского движения, именно здесь появились первые муниципальные отделения. Мы растиражировали созданную Людмилой Валентиновной [Бабушкиной] технологию и по опыту Свердловской области открыли местные отделения по всей стране. Сегодня женское движение работает в 89 регионах России. Это более чем полумиллионная команда целеустремлённых женщин, объединённых общими целями и задачами», — отметила депутат.

Женское движение Свердловской области вносит серьёзный вклад в систему помощи бойцам, которые выполняют свой долг в зоне спецоперации. Участницы проекта регулярно проводят акции в поддержку участников СВО. «Женским движением Единой России» в Свердловской области направлено свыше 4 тысяч тонн гуманитарных грузов. Женщины своими руками вяжут носки, изготавливают маскировочные сети, блиндажные свечи, готовят продукты длительного хранения. Местными отделениями женского движения в Ирбите, Байкаловском, Камышловском, Алапаевском и других районах организовано сопровождение гуманитарных грузов на Донбасс.

Как подчеркнула Людмила Бабушкина, одно из стратегических направлений женского движения – это целенаправленная и системная работа по вовлечению женщин в общественно-политическую жизнь региона. Женским движением в Свердловской области за прошедший период проведена масштабная работа по различным направлениям. Так, женщины получают необходимые знания и навыки благодаря наставничеству, участию в обучающих семинарах, мероприятиях «Женской политшколы». В Свердловской области при муниципальных центрах занятости создан 41 клуб, где женщинам помогают в обучении профессии и подборе вакансий. Активными участницами мероприятий клубов являются жёны и матери участников СВО. Для женщин, желающих открыть собственное дело, в регионе проводятся обучающие семинары, встречи с предпринимателями, а также открыта образовательная платформа Академии малого и среднего предпринимательства. За прошедший период состоялось порядка сотни таких мероприятий, в которых приняли участие более 1,8 тысячи человек. В рамках направления «Семейное здоровье» проводятся выездные приёмы ведущих врачей Уральского НИИ охраны материнства и младенчества, организованы выезды «Медицинского десанта», проводится обучение добровольцев на курсах сестринского дела.

Напомним, в Свердловской области принят целый блок социальных законов, которые дают возможность женщинам успешно совмещать роль хранительницы домашнего очага и профессиональную деятельность, проявлять себя в общественной работе и в предпринимательстве. Меры поддержки материнства и детства, семьи укрепляют благополучие женщин, повышают их роль в развитии общества. В регионе за прошедшие годы проведена масштабная законодательная работа по формированию мер поддержки семей с детьми и многодетных родителей, особое внимание уделяется поддержке молодых семей, многое делается для создания условий для рождения детей.