Избитого в Нижнем Тагиле школьниками-хулиганами подростка поставили на учёт в ПДН, а его родителей привлекли к административной ответственности

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» прокомментировали АН «Между строк» инцидент с избиением 15-летнего учащегося школы № 40 бандой одноклассников-хулиганов.

Напомним, ЧП произошло днём 12 ноября 2025 года, когда 15-летний Алексей (все имена изменены. — Прим. ред.) возвращался из школы домой. На улице у дома № 12а на Октябрьском проспекте его поджидали сверстники из параллельного класса. Когда парень проходил мимо них, один из группы по имени Альберт пнул его ногой ниже поясницы. Алексей обиды не стерпел и попытался дать сдачи. Между подростками завязалась драка, и в это время на помощь Альберту поспешили его четверо товарищей. Они повалили Алексея на асфальт и начали запинывать ногами. На шум из подъезда вышла женщина, которая пригрозила нападавшим полицией, и те убежали.

Мама Алексея Елена обратилась за медпомощью для сына и написала заявление в полицию, но через месяц там вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В ответе от МВД (имеется в распоряжении редакции) сообщается, что хотя сам факт конфликта между подростками установлен, но при этом пострадавший получил лишь ушиб мягких тканей головы, трудоспособность не терял и посещал школу, соответственно, состав преступления по ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью) и 116 УК РФ (Побои) тут не усматривается.

«Усматривается состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 6.1.1 КоАП РФ, однако, в связи с тем, что несовершеннолетние не достигли установленного законом возраста привлечения к административной ответственности 16 лет, то они не могут быть привлечены к административной ответственности», — говорится в постановлении.

При этом в тексте постановления фигурируют всего три фамилии нападавших, хотя избивали парня минимум четверо, и ещё несколько человек смотрели на происходящее. Тагильчанка написала в адрес руководителя СКР Александра Бастрыкина обращение с просьбой взять дело на личный контроль и провести служебную проверку в отношении сотрудников ОП-20.

«Сотрудники ПДН установили всех участников конфликта, а также провели профилактическую беседу с ними на предмет недопустимости подобного поведения. По результатам проведённой проверки оба конфликтующих подростка поставлены на профилактический учёт в подразделении по делам несовершеннолетних, а их родители привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — пояснили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В свою очередь Елена заявила АН «Между строк», что о постановке сына на учёт ей ничего неизвестно, также как и о привлечении её к административной ответственности.