История уральского рока. Часть 12

По мере того как слухи о скором открытии в Свердловске рок-клуба распространялись по городу и области, стало расти число исполнителей, не скрывавших свои намерения в числе первых войти в состав будущего объединения. Кто-то пустил слух, что в рок-клуб будут принимать только тех, кто имеет собственные записи — магнитоальбом или, на худой конец, пару-тройку песен, записанных на плёнку. Этот слух активно обсуждался на рок-тусовках, но всякий раз обсуждение сводилось к тому, что «всё это ерунда, никто ничего толком не знает». И всякий раз после таких обсуждений музыканты начинали лихорадочно искать студию, где можно записать результаты своего творчества. Со студиями в столице Среднего Урала была напряжёнка: профессиональных было всего две. Поэтому студии начали оборудовать самостоятельно.

В какой-то момент в Белинку (библиотеку имени В. Г. Белинского) зачастили молодые люди в потёртых джинсах, которые буквально сметали с полок всю литературу, касающуюся физики звука, основ звукозаписи и расчётов акустического оформления помещений. Сотрудники библиотеки были в недоумении и долго гадали, почему именно эти книги стали так востребованы. Ведь некоторые из них покоились на полках книгохранилищ десятилетиями.

Студии стали делать в квартирах, комнатах общежитий, подсобных помещениях клубов и домов культуры, и даже в подвалах заводских корпусов. Самой экзотичной студией в Свердловске было помещение звуконепроницаемой камеры, предназначенной для измерения уровня шума готовых изделий в лаборатории ВНИИТЭ — Института технической эстетики. Додумался до этого лидер группы «Каталог» Саша Сычёв. В этой студии группа умудрилась записать два магнитоальбома, которые сделали «Каталог» узнаваемым в среде любителей отечественного рока в Свердловске и далеко за его пределами. Надо сказать, что музыкантам «Каталога» повезло со звукорежиссёром — Петром Барзинским, который не только знал о записи звука почти всё, но ещё и ремонтировал аппаратуру. Оба магнитоальбома были записаны очень чисто и сбалансированно (для тех лет) и довольно быстро разошлись среди меломанов. Правда, группа тогда своего названия не имела, и кассеты расходились под разными другими названиями. Название «Каталог» группа обрёла только в 1986 году, уже после того, как вступила в Свердловский рок-клуб.

Группа «Каталог» (фото неизв. автора, 1984 г. / фрагмент ориг. изображения)

На менее необычной была подпольная, в прямом смысле, студия Германа Конева. Он сделал её в погребе под комнатой в коммуналке. Очистил его от старого хлама, углубил и расширил насколько мог и получил помещение с идеальной звукоизоляцией. В студии Конева можно было записывать голос и все инструменты, кроме барабанов, которые просто физически не входили в маленькое помещение. В этом «подземелье» записывалась, в частности, свердловская рок-группа «Топ».

Герман Конев в своей студии (фото неизв. автора, из архива Дм. Карасюка / фрагмент ориг. изображения)

Своей постоянной репетиционной базы у ребят из «Каталога» не было. Уже после вступления в рок-клуб кто-то из поклонников группы договорился о помещении в подвале Дома культуры Среднеуральской ГРЭС, но выезжать за 16 километров, чтобы порепетировать в не самых лучших условиях, было хлопотно, а порой и накладно. Потому репетировали по квартирам, а записываться приезжали в акустическую камеру ВНИИТЭ. Не всех музыкантов это устраивало, и в коллективе началась текучка кадров. Группа сосредоточилась на записи своего третьего магнитоальбома, лишь иногда радуя своих поклонников живыми выступлениями. Последний раз группа выступила на фестивале «Свердловск-акустика» в ДК ВИЗа 6 мая 1990 года, после чего распалась. А в ноябре того же года лидер «Каталога» Александр Сычёв погиб под колёсами поезда. Вскоре после его похорон выяснилось, что перед смертью он уничтожил все, что было связано с его собственным творчеством.

История другого члена будущего рок-клуба, о котором мы упомянули чуть выше, началась в 1975 году, когда школьные друзья-приятели Женя Горенбург и Лёша Балабанов (да-да-да, тот самый Балабанов!) создали в свердловской школе № 2 ансамбль «Кери». То ли это была какая-то аббревиатура, то ли прозвище чьей-то любимой девчонки, неизвестно. В состав группы Горенбург и Балабанов пригласили барабанщика Сашу Главацкого, бас-гитариста Юру Сапожникова и гитариста Андрея Альшевских. Так как школа № 2 была известна в Свердловске как школа с углублённым изучением английского языка, то и репертуар «Кери», состоявший сплошь из англоязычных хитов, ни у кого вопросов не вызывал — ну, практикуются ребята в произношении, ничего страшного. Окончив школу Женя Горенбург поступил в медицинский институт, где продолжил играть в стройотрядовских ансамблях и в агитбригадах, пока не познакомился с клавишником Виктором Шавруковым. Этот тандем и стал основой для будущей группы «Топ». Вскоре к группе присоединились вокалистка Елена Дробышевская, саксофонист Сергей Кузнецов и бас-гитарист Валерий Тельминов. Продюсером группы (а в те годы это была экзотическая должность, так как никто толком не знал, в чём заключаются права и обязанности продюсера) стал Алексей Хоменко. Он обеспечил ребят недостающим инструментом, подобрал для них звукорежиссёра (того самого Германа Конева) нашёл базу для репетиций и переключился на другую группу, которая называла себя «Наутилус».

Группа «Топ» (фото неизв. автора, 1989 г. / фрагмент ориг. изображения)

«Топ» приняли в состав Свердловского рок-клуба только с третьего раза. Причины тому, как считал Горенбург, были чисто бюрократические. Членство в рок-клубе дало группе возможность пройти тарификацию и получить право продавать билеты на свои выступления. Музыканты «Топа» сразу же занялись коммерциализацией своего творчества, чем вызвали критику со стороны других членов рок-клуба, которых больше всего возмущало, что, получив право писать на афишах «Группа Свердловского рок-клуба», «Топ» принимает в жизни сообщества минимальное участие.

Тем не менее группа с головой окунулась в гастрольную деятельность. Сначала ездили по городам Свердловской области, затем поехали покорять Сибирь, где собирали полные залы, а иногда и стадионы. Только в 1989 году «Топ» приступил к записи первого магнитоальбома. Для этого на помощь привлекли музыкантов из других групп: Рима Булатова, Александра Деулина, Александра Баландина и Александра Пантыкина. Альбом, построенный на современных для того времени звучаниях (например, «живые» барабаны на записи были заменены на синклавир Yamaha-RX), в считанные дни разошёлся по дискотекам Свердловска и области.

В начале 90-х годов состав группы стал часто меняться. В «Топе» успели поработать Вячеслав Бутусов, Настя Полева, Алексей Могилевский, Владимир Назимов. Группу даже пригласили на телеканал «Россия 1» для участия в легендарной «Программе А». Но едва музыканты и редакция телеканала согласовали все технические нюансы, «Программу А» сняли с эфира, как выяснилось, навсегда.

В настоящее время «Топ» продолжает выступать на концертных площадках, записывает компакт-диски. Участники группы стали инициаторами фестиваля «Старый Новый Рок» в Екатеринбурге. Евгений Горенбург, чью группу не хотели принимать в Свердловский рок-клуб, оказался одним из самых верных хранителей его традиций.

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— Д. Карасюк «Ритм, который мы...» онлайн проект "Вики Чтение" (https://design.wikireading.ru/h4AQ8pW3R1)

— Д. Карасюк «История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций»

— А. Иванов «Ёбург. Мы пришли с гитарами...», газ. «Физико-Техник» (new.fizikotekhnik.ru)

— В. Володин и О. Удовенко «Группы СССР» © 2009-2011 (https://gruppasssr.ru)