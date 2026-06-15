«Снимайте, у меня краски много!». В Нижнем Тагиле художник-вандал, изрисовавший остановку, набросился на мужчину после замечания (ВИДЕО)

Житель Нижнего Тагила сделал замечание малолетнему вандалу, разрисовавшему остановку «Рудоуправление», и в ответ столкнулся с агрессией. По словам Виктора (имя изменено. — Прим. ред.), инцидент произошёл в субботу, 13 июня, возле пиццерии на улице Фрунзе напротив рудоуправления. На видео видно, как он пытается вразумить молодого человека, который наносил граффити на остановочный комплекс, и просит не загрязнять родной город надписями. Однако парень не только не отреагировал на замечание, но и начал нецензурно выражаться, демонстративно продолжил разрисовывать остановку, а затем и вовсе бросился на мужчину с кулаками.

«Мы с женой решили поужинать в пиццерии. Пока ждали заказ, я увидел через окно, как молодой человек подошёл к остановке, достал баллончик и начал рисовать. Я вышел сделать ему замечание, но в ответ столкнулся с агрессией. Хотелось бы обратить внимание на отношение части молодёжи к своему городу и окружающим людям. Многие не ценят место, где живут, не уважают чужой труд и имущество. Дело даже не в том, что он полез в драку. Гораздо больше огорчает само поведение некоторых подростков: разрисовывать городское имущество, хамить взрослым и не реагировать на замечания», — рассказал АН «Между строк» Виктор.

По информации АН «Между строк», видеозаписью уже заинтересовалась полиция.





