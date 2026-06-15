Пострадавшие от взрыва газа в доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле просят председателя Верховного суда РФ обратить внимание на рассмотрение уголовного дела

Пострадавшие от взрыва газа в доме № 81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле записали видеообращение к председателю Верховного суда РФ (бывшему генпрокурору РФ) Игорю Краснову. Тагильчане просят обратить внимание на рассмотрение уголовного дела.

«На протяжении двух лет мы преследуем лишь одну цель — хотим понять, что произошло в тот день и почему погибли наши близкие. Мы абсолютно не согласны с версией обвинения об утечке бытового газа: газом в тот день и накануне не пахло, специалисты и свидетели в суде заявили, что скопления газа в тех условиях быть не могло, а такие разрушения — невозможны. Экспертиза не дала конкретный ответ на вопрос о причинах взрыва: точное место утечки не установлено, причинно-следственная связь не установлена, эксперты, допрошенные в суде, отвечали невнятно, их выводы построены методом исключения и на предположениях. Эксперты не пояснили, каким образом и почему дверь подъезда улетела на 40 метров, если взрывной волны не было, почему ни одно окно с первого этажа не вылетело и почему наиболее разрушена сторона без кухонь и газа. Также есть сомнения в компетентности этих экспертов: их сертификаты соответствия можно получить в течение нескольких дней без прохождения обучения и подтверждения квалификации. Нам непонятно, почему не допрошены работники УК, сотрудники МЧС и почему не допросили людей, заявлявших о запахах пороха и селитры? Почему уничтожили вещественные доказательства – сам дом? Судебный процесс проходит очень скоротечно, заседания назначаются на каждый день, а мы не можем каждый день отпрашиваться с работы для похода в суд. Суд не всегда позволяет нам задать вопросы, ответы на которые мы хотим получить (мы не профессионалы и, возможно, не можем правильно сформулировать вопрос, но хотим, чтобы суд нас слышал). Игорь Викторович, сейчас нам кажется, что главная цель процесса – быстрее вынести приговор, а не разобраться, что произошло. Мы хотим верить в правосудие и хотим понять, почему погибли наши близкие. Мы просим вас обратить внимание на наше уголовное дело и дать указание отправить дело на дорасследование», — говорится в обращении.

Напомним, первое заседание по делу состоялось 1 апреля этого года. Поскольку в деле большое количество участвующих лиц, заседание проходило в малом зале ДК им. И.В. Окунева. На скамье подсудимых оказались трое сотрудников газовой службы «Газэкс» и собственница квартиры на первом этаже Елена Сербинова, которая потеряла в трагедии дочь.

Сотрудники «Газэкс» — слесари Александра Ерыкина, Александр Алимов и мастер Максим Гривский — обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности тяжкий вред здоровью и смерть двух и более лиц) и ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере).

Собственница квартиры обвиняется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере).

На очередном заседании в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила заслушали экспертов из Кирова, на заключении которых, в том числе, было выстроено обвинение. Также были допрошены потерпевшие и свидетели. Исследовано 36 томов письменных материалов дела. Подсудимые вину не признают.