В деле о взрыве газа на улице Сибирской в Нижнем Тагиле экспертиза не подтвердила вину сотрудников «Газэкса» и хозяйки квартиры Елены Сербиновой

На очередном заседании в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила по взрыву газа в многоэтажке на улице Сибирской, произошедшем 1 августа 2024 года, заслушали экспертов из Кирова. На их заключении, в том числе, было выстроено обвинение.

Напомним, первое заседание по делу состоялось 1 апреля этого года. Поскольку в деле большое количество участвующих лиц, заседание проходило в малом зале ДК им. И.В. Окунева. На скамье подсудимых оказались трое сотрудников газовой службы «Газэкс» и собственница квартиры на первом этаже Елена Сербинова, которая потеряла в трагедии дочь.

Сотрудники «Газэкс» — слесари Александра Ерыкина, Александр Алимов и мастер Максим Гривский — обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности тяжкий вред здоровью и смерть двух и более лиц) и ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере).

Собственница квартиры обвиняется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере).

Ранее суд допросил потерпевших и свидетелей, исследовал 36 томов письменных материалов дела. Подсудимые вину не признают.

Как сообщает ИА «Все новости», 8 июня показания по видеосвязи озвучили эксперты компании «Эгида» из Кирова. Специалисты исследовали обстоятельства и причины взрыва.

«Показаниями обвиняемой Ерыкиной дан перечень тех мероприятий, которые она проводила, находясь 24 июня 2024 года в интересующей квартире и проводя техническое обслуживание газотехнического оборудования. Однако приложением к правилам, утверждённым постановлением правительства, в минимальный перечень услуг входит гораздо больше мероприятий, которые должны быть выполнены. Поэтому сделан вероятностный вывод о возможном бездействии. Однако категоричных выводов в этой части экспертом не сделано, и про причинно-следственную связь с происшествием также не представилось возможным», — сказала эксперт Екатерина Яковлева.

В отношении остальных фигурантов выводы оказались схожими. Прямых доказательств их вины эксперт не нашла. Второй специалист — Денис Тарабукин — исследовал газовое оборудование. Однако определить, из какой именно квартиры оно было изъято, эксперт не смог, поскольку лично на место происшествия не выезжал.

«Вот какой предоставили, я тот и исследовал», — прокомментировал Денис.

Он изучил остатки газовой трубы, кран и варочную панель и пришёл к выводу, что они были в исправном состоянии. Тарабукин предположил, что утечка газа произошла в районе газового шланга, который эксперту не предоставили.

«Такие происшествия с бытовым газом — это всегда сочетание нескольких факторов. Ни одного случая из нескольких десятков случаев, чтобы один фактор превалировал, не было. На основании исследований я могу исключить варочную панель, а всё, что было между варочной панелью и газовым краном, — всё находится в зоне подозрений, утечка где-то здесь была. […] Там остался только один шланг, ну, это моё предположение, вряд ли их там было два соединяющихся, мне об этом неизвестно. Сам объект мы не исследовали. Резиновые шланги в числе приоритетных причин утечки по статистике. Они регулярно рвутся и приносят людям трагедии. Люди делают их из чего попало: и технические шланги ставят, под оплётки закатывают», — сказал Тарабукин.

Третий эксперт «Эгиды» — взрывотехник, выезжавший на место обрушения, — уволился из организации полтора года назад. Заслушать его показания не удалось: суд не смог найти специалиста и вызвать его на заседание. Впереди стадия дополнений и прения. На последнем слове адвокаты будут просить суд оправдать обвиняемых.

Напомним, после возбуждения против неё уголовного дела Елена решила узнать подробнее об организации, сертифицирующей специалистов, проводивших экспертизу. Совместно с другим потерпевшим, Михаилом Касьяновым, она написала на электронную почту организации и в результате тоже получила статус судебного эксперта, заплатив 27 тысяч рублей. Она пояснила, что связалась с представителями организации, внесла оплату и получила сертификаты соответствия, при этом не проходя никакого обучения. По словам Елены, сертификаты соответствия находятся у них на руках, а подписант сертификата совпадает с подписантом сертификатов, выданных экспертам, проводившим исследование. Переписка с организацией заверена. О том, что она получила сертификаты специалистов, Елена рассказала в видеообращении к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Спустя несколько дней ей вернули деньги, а сертификаты аннулировали.