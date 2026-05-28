По делу о взрыве в многоэтажке на улице Сибирской в Нижнем Тагиле суд допросил 73 потерпевших

В Дзержинском районном суде Нижнего Тагила продолжается рассмотрение уголовного дела о взрыве газа в многоэтажке на улице Сибирской, произошедшем 1 августа 2024 года. Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, на данный момент уже допрошены 73 потерпевших и 9 свидетелей.

Среди допрошенных — пять сотрудников «Газэкс» и анестезиолог-реаниматолог Территориального центра медицины катастроф. Кроме того, показания дала одна из потерпевших, которая одновременно проходит по делу свидетелем: как собственница квартиры во взорвавшемся доме она признана потерпевшей, а как фельдшер скорой помощи, участвовавшая в спасении пострадавших, — свидетелем. Также допрошен медбрат.

Напомним, первое заседание по делу состоялось 1 апреля этого года. Поскольку в деле большое количество участвующих лиц, заседание проходило в малом зале ДК им. И.В. Окунева. На скамье подсудимых оказались трое сотрудников газовой службы «Газэкс» и собственница квартиры на первом этаже Елена Сербинова, которая потеряла в трагедии дочь.

Сотрудники «Газэкс» — слесари Александра Ерыкина, Александр Алимов и мастер Максим Гривский — обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности тяжкий вред здоровью и смерть двух и более лиц) и ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере).

Собственница квартиры обвиняется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере).

Суд исследовал 36 томов письменных материалов дела, в том числе ключевое заключение взрывотехнологической экспертизы. Подсудимые вину не признают.

Судебное следствие продолжается.