Суд не нашёл связи между ударом головой о кафельный пол и смертью потерпевшего, но назначил наказание за передачу виски и телефонов арестованному. В Нижнем Тагиле осудили сотрудника СИЗО-3 по двум уголовным делам 

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного СИЗО-3 майора внутренней службы Евгения Иванова.

В марте этого года суд вынес приговор по двум уголовным делам в отношении Евгения, не связанным друг с другом. Тагильчанину вменялось причинение смерти по неосторожности и превышение должностных полномочий.

Первый случай произошёл в феврале 2024 года. По версии следствия, Иванов во время встречи выпускников в кафе «Дом вкуса», находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с потерпевшим. Он обхватил его, прижав руки к телу, но, потеряв равновесие, оба мужчины упали. Оппонент Иванова при падении сильно ударился головой о кафельный пол. После конфликта потерпевший сел в свой автомобиль, собираясь уехать, но там он скончался от полученной травмы головы.

Евгений свою вину в совершении преступления отрицал, а гособвинение не смогло доказать связь между его действиями и наступлением смерти. В итоге суд пришёл к выводу об отсутствии состава преступления и оправдал Иванова по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В связи с этим суд отказал в удовлетворении гражданских исков потерпевших.

Также, в марте и апреле 2025 года Иванов, занимая должность в ФКУ СИЗО № 3 ГУФСИН России по Свердловской области, вступил в преступный сговор с одним из следственно-арестованных. Таким образом он организовал доставку запрещённых предметов на режимную территорию. Супруга арестованного оставила в тайнике (металлической трубе возле частного дома) два мобильных телефона, портативный Wi-Fi роутер, две бутылки виски и сим-карты, не зная о преступных намерениях своего мужа и Иванова. Впоследствии подсудимый передал содержимое тайника арестованному в своём служебном кабинете. В этом случае Евгений свою вину частично признал, и наказания избежать не удалось.

Суд признал Иванова виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлёкших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства) и назначил наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Кроме того, осуждённому запрещено занимать должности на госслужбе, связанные с функциями представителя власти, в течение 1 года.

Приговор был обжалован самим осуждённым, его адвокатом и прокурором. Однако Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил приговор суда первой инстанции без изменений.