В Нижнем Тагиле руководство школ настойчиво предлагает учителям проголосовать на праймериз «Единой России», которые проходят с 25 по 31 мая. Об этом сообщают источники АН «Между строк».

«Директор попросила нас проголосовать на праймериз “Единой России”. Она не требовала, но, так скажем, настойчиво предлагала. За какого кандидата надо проголосовать она не говорила», — рассказала АН «Между строк» педагог одной из тагильских школ Наталья.

Её коллега Юлия сообщила о том же самом.

«Руководство попросило нас проголосовать на праймериз “Единой России”. Голосование проходит на “Госуслугах”. Я хотела проголосовать, но там запрашивают персональные данные вплоть до номера телефона и скана паспорта. Поэтому голосовать не стала, кто его знает, вдруг хакеры взломают сайт “Единой России” и утекут наши персональные данные неизвестно куда», — делится педагог.

Напомним, на предварительное голосование (праймериз) «Единой России» в Свердловской области зарегистрировались 594 человека, из них 115 будут бороться за вхождение в список кандидатов в Государственную думу. Кроме ГД в ходе праймериз должны определиться кандидаты от партии на выборах в Законодательное собрание Свердловской области и ряд местных дум.