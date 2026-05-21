Художник Нижнетагильского театра кукол Светлана Рыбина получила приз международного фестиваля

Художник-постановщик спектакля «Каштанка» (12+) Нижнетагильского театра кукол Светлана Рыбина получила приз за «Лучшее художественное оформление спектакля» по итогам VIII международного фестиваля театров кукол «В гостях у «Арлекина». Герои. Люди. Куклы», проходившего в Омске с 15 по 19 мая.

На фестивале свои проекты представили театральные коллективы из 11 регионов России и пяти стран — Ливана, Китая, Бразилии, Беларуси и Казахстана.

Спектакль «Каштанка», посвященный 165-летию со дня рождения А. П. Чехова, поставила в Нижнетагильском театре кукол режиссёр Ольга Штырляева в 2025 году. Также над постановкой работали композитор Алексей Сидорцев и художник по свету Максим Сергачев.

Напомним, Нижнетагильский театр кукол покажет спектакль «Каштанка» по одноимённому рассказу А. П. Чехова на XXVI Международном фестивале «Мелиховская весна» (12+), который пройдёт с 22 по 31 мая 2026 года в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в Подольске.

«Художник Светлана Рыбина создала декорации и персонажей, противопоставляя компактный и тёплый мир животных холодному и грубому миру людей. В “Каштанке” используется несколько видов кукол, видеопроекции, элементы теневого театра и живой актёрский план», — рассказали в театре.