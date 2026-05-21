В Ленинском районном суде Нижнего Тагила рассказали о том, как можно получить реальный срок за кражу денег с найденной банковской карты

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила рассказали об участившихся случаях хищения денег с банковских счетов и напомнили: минутная глупость может сломать человеку жизнь. Тайное списание чужих денежных средств с банковской карты — даже если она была просто найдена — квалифицируется по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и относится к категории тяжких преступлений.

Использование чужой банковской карты может обернуться серьёзными последствиями: до шести лет лишения свободы, а также штраф до 500 тысяч рублей или принудительные работы до пяти лет. Кроме того, судимость может повлиять на дальнейшую жизнь — создать проблемы с трудоустройством и иные негативные правовые последствия.

В суде привели несколько реальных примеров приговоров:

Первый случай произошёл 9 января 2026 года. Подсудимый обнаружил в такси кошелёк с двумя банковскими картами и наличными в размере 3 200 рублей. В течение 27 минут «счастливчик» оплатил товары в трёх торговых точках на общую сумму 12 385 рублей. Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Во втором случае подсудимая, используя чужую банковскую карту, привязанную к аккаунту потерпевшего в приложении маркетплейса, совершила покупки на сумму 3 576 рублей. Смягчающие обстоятельства — добровольное возмещение ущерба и наличие двоих малолетних детей — учтены судом, однако не освободили от ответственности. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Третий случай произошёл 27 сентября 2025 года. Подсудимый похитил банковскую карту у спящей женщины в здании железнодорожного вокзала. Действуя через посредника, мужчина оплатил покупки на сумму 789 рублей. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

При обнаружении чужой банковской карты необходимо передать её в отделение банка или территориальный орган внутренних дел.

Уголовная ответственность за кражу денег с банковского счёта наступает уже с 14 лет. Подросток, использовавший чужую банковскую карту, может получить судимость, столкнуться с проблемами при поступлении и трудоустройстве, а также попасть на профилактический учёт.

Если же ребёнок младше 14 лет, возмещать причинённый ущерб придётся родителям или законным представителям. Поэтому важно объяснять детям и подросткам: пользоваться чужой банковской картой нельзя ни при каких обстоятельствах — даже если карта была найдена случайно.