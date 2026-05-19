Председатель ЗакСО Людмила Бабушкина сообщила о включении волонтёров в перечень претендентов на награду «Жизнь во благо»  

На заседании Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО), состоявшемся 19 мая под председательством Людмилы Бабушкиной, дополнен перечень заслуг, за которые вручается знак отличия Свердловской области «Жизнь во благо». Награду можно будет получить за активное участие в добровольческой деятельности.

Знак отличия Свердловской области, учреждённый в 2013 году, является формой поощрения граждан за большой вклад в благотворительную деятельность на территории региона. Внесёнными изменениями в отдельные областные законы о наградах, почётных званиях и наградах высших органов государственной власти Свердловской области, установлено, что знаком отличия «Жизнь во благо» могут быть награждены волонтёры, уже имеющие почётные грамоты от высших органов госвласти региона за активное участие в добровольческой деятельности. Волонтёры, оказывающие весомую поддержку участникам СВО, могут получить награду, не зависимо от наличия почётной грамоты. Кроме того, поправками дополнен перечень наград высших органов государственной власти — теперь к ним относятся памятные знаки.

«Губернатор Свердловской области Денис Паслер выступил с этой законодательной инициативой. Мы, конечно же, его поддержали. В Свердловской области сформировано мощное волонтёрское движение, участие в котором принимают жители области всех возрастов и профессий. Это и студенты, и работники предприятий, и пенсионеры. Добровольцы помогают собирать и отправлять гуманитарную помощь в зону СВО, приводят в порядок мемориальные комплексы, участвуют в поисковых операциях и экологических субботниках. Важно поддерживать их в этих начинаниях и поощрять за активную гражданскую позицию и готовность прийти на помощь», — отметила Людмила Бабушкина.

Кроме того, депутаты заслушали информацию правительства Свердловской области об исполнении закона «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области». Так, в 2025 году на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям было выделено около 3,6 млрд рублей, что на 1,1 млрд рублей превысило уровень 2024 года. В 2026 году рост расходов по этому направлению составит почти миллиард рублей. Отметив, что по данному направлению ведётся большая работа, депутаты сняли постановление с контроля.