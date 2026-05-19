Власти Нижнего Тагила не будут публиковать в открытом доступе адреса бомбоубежищ, укрытий и эвакуационных пунктов. Информацию о действиях в случае ЧС тагильчанам предложили искать после сигнала тревоги в государственных каналах мессенджера MAX, а также по радио или телевидению.

Этот вопрос обсуждался накануне на заседании думской комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике, где с докладом выступил и.о. начальника отдела гражданской защиты населения Андрей Столбов, сообщает ИА «Все новости». Тема расположения укрытий стала особенно актуальной после того, как 5 мая в регионе прозвучали сирены ракетной опасности, однако найти сведения о ближайших убежищах в открытом доступе жители не смогли.

Чиновник пояснил, что списки адресов укрытий не предназначены для широкой аудитории. По его словам, информацию предоставят населению в течение суток только после того, как руководство страны примет решение о введении в действие плана гражданской обороны.

«Ту же самую информацию граждане могут получить при личном обращении с подтверждением своей личности на учебно-консультационных пунктах. Просто так размещать эту информацию в средствах массовой информации, в сети интернет не будут. Не совсем эта информация для общего распространения», — заявил Столбов.

Он также добавил, что при сигналах вроде ракетной опасности не следует сразу бежать в укрытие — сначала необходимо понять, что именно происходит. В качестве временной меры он посоветовал иметь дома тревожный чемоданчик.

«В нынешних наших условиях нам всем дома желательно иметь так называемый тревожный чемоданчик. То есть минимальный набор воды, продуктов, возможность быстро взять с собой все документы и быть в готовности при объявлении каких-то условных мероприятий», — рассказал представитель мэрии.

Столбов сообщил, что на сегодняшний день в Нижнем Тагиле создано 69 сборных эвакуационных пунктов, готовых принять горожан в случае эвакуации. В 2025 году проверили готовность 16 таких объектов — все они признаны пригодными к работе. По его словам, система оповещения в городе работает исправно, а процент охвата населения средствами оповещения составляет 98%.

Кроме того, в Дзержинском районе капитально отремонтируют ещё два укрытия — на улицах Бажова и Окунева. Оба убежища расположены в подвалах жилых домов, долгое время использовались не по назначению и пришли в негодность. На их восстановление власти готовы направить до 18 млн рублей, сейчас идёт поиск подрядчиков.

Убежище на Бажова имеет три входа и один аварийный выход и рассчитано на 200 человек. Укрытие на Окунева вмещает 150 человек, оборудовано двумя входами и аварийным выходом. Попасть в оба помещения можно через лестничные клетки подъездов.

