В Нижнем Тагиле силовики провели рейд по стройкам в поисках нелегалов

На прошлой неделе в Нижнем Тагиле сотрудники Следственного комитета совместно с полицией и ФСБ провели рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства.

В ходе рейда документы были проверены у иностранных граждан, работающих на четырёх объектах на Гальянке, сообщает ТК «Телекон».

В частности, проверке подверглись строители школы на улице Мелентьева. Из 20 задействованных там рабочих лишь один оказался гражданином России. Остальные 19 иностранцев должны были предоставить патенты на работу, трудовые договоры, вид на жительство, а также отметки о постановке на воинский учёт. Кроме того, правоохранители проверили сотрудников ещё двух строящихся в районе объектов и работников рынка «Гальянский».

В общей сложности проверку прошли 30 иностранных граждан. По итогам рейда один человек был доставлен в отдел миграции из-за проблем с регистрацией, а ещё шестерым вручили повестки для явки в военкомат.

Как ранее сообщали в ГУФССП по Свердловской области, с начала 2026 года было депортировано 837 нарушителей миграционного законодательства, прибывших с целью заработка. Кроме того, все иностранные граждане были оштрафованы по ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).