Мэрия Нижнего Тагила разорвала контракт с подрядчиком из Якутии, который не смог в сроки сдать проект театра кукол 

Спустя два года проект нового театра кукол в Нижнем Тагиле так и не появился. Как сообщает ИА «Все новости», подрядчик из Якутска не уложился в сроки, после чего мэрия в одностороннем порядке расторгла контракт.

Весной 2024 года за право разработать проект нового театра боролись сразу 10 компаний. Победителем конкурса стала якутская компания «Бимтехнет», снизившая стоимость работ на 27% до 19 млн рублей. При этом на момент подписания договора в портфеле компании был только один контракт.

Согласно условиям договора, подрядчик должен был передать готовую документацию до 1 декабря 2024 года, однако обязательства выполнены не были. В марте этого года администрация расторгла контракт после просрочки в 451 день.

«ФАС не признала данную подрядную организацию недобросовестным поставщиком. Сейчас у нас начались судебные процессы. Я хочу заверить, что все предусмотренные бюджетные средства остались в бюджете. И, более того, компания нам должна 4,5 млн за просрочку контракта вернуть в бюджет. […] Об этом проекте спрашивает министр культуры Свердловской области, знает Министерство культуры РФ, поэтому нам назад идти нельзя», — заявила на заседании думской комиссии по соцполитике начальник управления культуры мэрии Светлана Юрчишина.

Разработку проекта нового театра кукол передали муниципальной компании «Тагилгражданпроект», сейчас для неё готовят техническое задание.

Театр планируют построить на Уральском проспекте, рядом со школой № 100. Изначально здание хотели построить в стиле сказочного замка, однако позже от этой концепции отказались. Компания «Бимтехнет» представила мэрии своё видение будущего театра с примерной стоимостью 3,5 млрд рублей.

Предполагается, что театр будет разноэтажным. Внутри разместят два зала: основной — на 200 мест и камерный — на 45. Уличная сцена сможет вместить до 70 зрителей. Вокруг театра должен появиться световой пешеходный фонтан.

Проект предусматривает доступность здания для маломобильных горожан: у театра оборудуют парковку, пандусы и кнопки вызова персонала.

Новый театр должен значительно расширить возможности труппы. В здании предусмотрят просторный репетиционный зал, студии звукозаписи, комнаты для видеопроекции, швейный и бутафорский цеха, мастерские, технические помещения для свето- и звукооператоров, прачечную, а также склады для кукол, реквизита и бутафории.

Напомним, изначально власти планировали реконструировать существующее здание театра кукол, который находится в центре города. Однако провести масштабные работы помешали требования по охране объектов культурного наследия и археологические находки рядом со зданием. В итоге театр решили строить на новой площадке.