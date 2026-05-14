Полиция Нижнего Тагила ищет пропавшего 13-летнего Тимофея Бурова 

Сотрудники отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» разыскивают 13-летнего Тимофея Бурова. Как рассказала полицейским мать подростка, накануне, в вечернее время сын вышел из дома по улице Быкова и до настоящего времени не вернулся.

«С целью установления местонахождения подростка ориентированы сотрудники территориальных отделов полиции, а также все дежурные наряды. Проверяются места возможного нахождения подростка и устанавливается круг общения несовершеннолетнего», — сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Рост Тимофея около 160 см, среднего телосложения. В момент исчезновения был одет в тёмные джинсы, чёрную толстовку с капюшоном и белым рисунком впереди, чёрные кроссовки. С собой была зелёная нагрудная сумка.

Просьба ко всем, кто видел Тимофея или знает о его местонахождении, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-64-02 или на линию 102.