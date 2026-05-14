Владелец нелегальной автомойки из Верхней Салды пытался подкупить чиновника, чтобы тот не разрушал его «грязный» бизнес

По версии следствия, в ноябре 2025 года житель Верхней Салды Альберт Татевосян получил предписание от Управления архитектуры администрации Верхнесалдинского муниципального округа о демонтаже самовольной постройки — автомойки, часть которой находилась за пределами его земельного участка в квартале «Заводской» в Верхней Салде. Не желая подчиняться предписанию и опасаясь судебного разбирательства, Татевосян в декабре того же года организовал две встречи с сотрудником управления. Он предложил взятку в размере 50 тысяч рублей, чтобы чиновник прекратил все действия по демонтажу объекта.

Но тот отказался от сделки и сообщил о предложении в правоохранительные органы. В январе 2026 года Татевосян был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области сразу

В ходе следствия и судебного разбирательства Татевосян полностью признал свою вину и раскаялся.

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал Альберта Татевосяна виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий). При вынесении приговора суд учёл, что подсудимый не имел предыдущих судимостей, характеризуется положительно и имеет на иждивении малолетнего ребёнка.

Татевосян был приговорён к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Учитывая время, проведённое под стражей, сумма штрафа была снижена до 485 тысяч рублей. Взятка в размере 50 тысяч рублей была конфискована в пользу государства.

Осуждённый должен выплатить штраф в течение 60 дней после вступления приговора в силу. В целях обеспечения уплаты штрафа судом сохранён арест на принадлежащий осуждённому автомобиль марки Mazda 6.

Приговор не вступил в законную силу.