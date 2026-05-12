Завдетсадом, безработный, предприниматель… На праймериз «Единой России» по выборам в ЗакСО зарегистрировались ещё 11 кандидатов

На праймериз (предварительное голосование) «Единой России» по выборам в Законодательное собрание Свердловской области (ЗакСО) зарегистрировались ещё 11 кандидатов. По Дзержинскому одномандатному избирательному округу № 19 — директор благотворительного фонда «Аргументы добрых дел Урала» Артур Хачатрян. По Дзержинской территориальной группе — педагог дополнительного образования Виктор Стариков.

По Тагилстроевской территориальной группе: сменный мастер производственного участка ЕВРАЗ НТМК Сергей Дрягунов; директор муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Радость» комбинированного вида Елена Городилова. По Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21: заведующая детским садом № 6 Лариса Алёшина; участник СВО, индивидуальный предприниматель Сергей Паньшин; директор ООО «Союз Металл» Евгений Лифанов; сортировщик металла и металлотходов («Уралвагонзавод») Алексей Камаев.

По Ленинской Нижнего Тагила территориальной группе: временно неработающий Александр Мизюлин; адвокат Олеся Загинайко. Один из кандидатов — ассистент кафедры промышленного, гражданского строительства и экспертизы недвижимости УрФУ Фахриддин Бутаев зарегистрировался на праймериз сразу по четырём выборам: в Госдуму по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу №172 и по списку; в ЗакСО по Тагилстроевской территориальной группе; в думу Березовского муниципального округа по пятимандатному избирательному округу № 4. В связи с большим количеством желающих подача заявлений на праймериз была продлена до 14 мая.