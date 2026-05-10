В Нижнем Тагиле в ночь на 9 мая зарезали мужчину

По информации АН «Между строк», в ночь на 9 мая в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошло убийство. В одном из подъездов дома на улице Энтузиастов был обнаружен труп 42-летнего мужчины, предположительно, проживавшего по этому адресу. Предварительно установлено, что смерть наступила в результате колото-резаного ранения в горло.

По словам другого источника, весь гарнизон тагильской полиции занимается поиском подозреваемого.

«Сотрудников после смены даже не отпустили домой. Вторые сутки уже работают», — отметил собеседник редакции.

В пресс-службе СКР по Свердловской области АН «Между строк» заявили, что пока не готовы комментировать инцидент.