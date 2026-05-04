Тагильчанин обманул жителя Краснодарского края на 500 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет неоднократно судимый 28-летний местный житель, обвиняемый в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в конце 2025 года он предложил жителю Краснодарского края оформить делянки на территории муниципального округа Горноуральский и заготовить древесину, но не собирался выполнять обещанное.

В ноябре 2025 года подсудимый изготовил поддельные документы на делянки и отправил их потерпевшему, требуя перевести деньги на банковский счёт. Краснодарец перевёл деньги четырьмя переводами на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. Обман раскрылся, когда потерпевший приехал в Нижний Тагил и не обнаружил никаких работ по заготовке древесины на указанных участках.

Тагильчанин признал свою вину. Дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по данной статье составляет до шести лет лишения свободы.