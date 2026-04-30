Доступная среда только на бумаге. Инвалид-колясочник рассказал случившуюся с ним анекдотичную историю про неработающий подъёмник в отремонтированном по поручению Путина травмпункте в Нижнем Тагиле

Руководитель общественной организации «Шаг вперёд» в Нижнем Тагиле Александр Коченков в своих соцсетях поделился проблемами доступности для инвалидов-колясочников травматологического пункта горбольницы № 1 на Вагонке.

В прошлом году медучреждение было отремонтировано по поручению Владимира Путина после его визита в город. Однако, несмотря на положительные изменения, мужчина всё равно столкнулся с серьёзными трудностями при попытке получить медицинскую помощь.

Коченков обратился в травмпункт на улице Окунева для получения рекомендаций травматолога-ортопеда. Ему нужно было переоформить индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА). У входа в учреждение он обнаружил небольшую лестницу и неработающий подъёмник с табличкой «Не работает».

Александр попытался вызвать помощь, нажав на кнопку, но никто из сотрудников травмпункта к нему не вышел. Так он прождал около 20 минут.

«В итоге вижу, со второго этажа спускается женщина в халате. Останавливаю её. Объясняю ситуацию. Она говорит: “сейчас узнаем”. Через пару минут возвращается… с двумя мужчинами. И вот важный момент: это не медработники. Это такие же пациенты травмпункта. Люди, которые сами пришли за медицинской помощью. То есть они сами с травмами, сами не в лучшем состоянии. И вот этих людей просто берут и просят поднимать человека на коляске», — пишет Александр.

На обратном пути ситуация повторилась. Но в этот тагильчанин обратился к сотрудницам регистратуры, но те ответили, что здесь работают только женщины, и направили его к гардеробу. Пожилая гардеробщица тоже растерялась, услышав просьбу инвалида. В итоге Коченкова снова спустили по ступеням случайные посетители.