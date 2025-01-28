В Нижнем Тагиле после капремонта открыли первую очередь травмпункта Городской больницы № 1

В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открыли первую очередь травматологического пункта Городской больницы № 1. Стоимость работ составила более 130 млн рублей, которые были выделены из областного бюджета. Для оснащения медучреждения Минздрав региона также выделил субсидию в 18,5 млн рублей.

Травмпункт располагается на первом и втором этажах 3-этажного здания, которое было решено полностью капитально отремонтировать с заменой кровли и всех инженерных сетей. В январе к работе в обновлённых кабинетах вернулись сотрудники травмпункта и рентгеновского кабинета. К маю текущего года планируется завершить обновление фасада здания, на третьем этаже которого будет располагаться отделение амбулаторной реабилитации — на его оснащение из бюджета Свердловской области направлено более 17 млн рублей.

«Капитальный ремонт травматологического пункта и его оснащение новым современным медоборудованием, несомненно, является важным вкладом в развитие нижнетагильского здравоохранения, а открытие отделения амбулаторной реабилитации значительно повысит доступность этого вида помощи для пациентов», — отметил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Общая площадь здания составляет около 1,4 тысячи квадратных метров. Сотрудники травматологического пункта Городской больницы № 1 в круглосуточном режиме оказывают помощь жителям не только Нижнего Тагила, но и всего Горнозаводского округа. В среднем за год здесь принимают порядка 54 тысяч человек.