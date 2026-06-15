В Краснотурьинске двое школьников зарезали 15-летнюю девушку

Ужасная трагедия произошла 12 июня в Краснотурьинске. По версии следствия, 15-летние Артём и Леонид решили отомстить своей 15-летней знакомой Анастасии (все имена изменены. — Прим. ред.). Они заманили школьницу за гаражи и там устроили над ней расправу. По словам знакомых, один из подростков начал её душить, а второй нанёс несколько ударов ножом. После этого они скрылись с места преступления. Раненую школьницу обнаружил случайный прохожий, который немедленно вызвал скорую помощь, но спасти Анастасию медикам не удалось.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего. По словам местных жителей, одной из причин расправы могла стать обидная фраза, сказанная девочкой в адрес родителей одного из нападавших.

Мать погибшей утверждает, что Анастасия стала жертвой «плана мести» бывшего парня своей подруги. По её словам, юноша запрещал своей девушке общаться с Настей. А когда она решила расстаться с ним и возобновила дружбу, парень запланировал устранить подругу, чтобы досадить бывшей возлюбленной.

Подросткам предъявлены обвинения по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 августа 2026 года.