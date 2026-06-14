Загадка гибели группы Дятлова, версии. Часть 3

Первая версия гибели группы Игоря Дятлова возникла вскоре после обнаружения занесённой снегом палатки туристов. Кто-то заметил, что одна из её стенок распорота ножом. Сразу же возникла версия, что к этому причастны местные охотники манси. Ещё в Ивделе ходили упорные слухи, что гора Холатчахль и её окрестности являются для манси священными, и появление там посторонних людей может спровоцировать аборигенов на расправу над чужаками. Версия выстроилась сама собой: разгневанные манси дождались ночи, когда все туристы соберутся в палатке на отдых, вспороли ножом брезент и выгнали пришельцев без одежды на мороз, где они и замёрзли. Принимавших участие в поисках охотников манси тут же арестовали и допросили «с пристрастием». Однако те отрицали свою причастность к происшествию. Они пытались объяснить, что ни гора Холатчахль, ни Отортен, ни Ойка-Чакур не являются святынями для их родов, и повода убивать туристов у них не было. Тем не менее, их оставили под арестом. Так продолжалось две недели, пока из Ивделя не пришли результаты экспертизы, которая установила, что ткань палатки была разрезана изнутри. Из доступных материалов расследования известно, что первоначально на эту деталь эксперты не обратили внимания. Подсказку дала женщина, которая более 20 лет проработала на пошиве и ремонте рабочей одежды в леспромхозе. Только после этого была проведена экспертиза, которая подтвердила: палатку вспороли изнутри. После этого охотников манси освободили и извинились перед ними.

Участники группы на привале (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://habrastorage.org/r/w780/getpro/habr/post_images/8ea/e85/f99/8eae85f99fd3cfca317f95b699706709.jpg)

Если отбросить заведомо фантастические версии об убийстве туристов инопланетянами или нападении на них «снежного человека», предположения о причинах гибели туристов можно выделить в три группы: естественно-природные причины, криминальные и техногенно-криминальные.

К естественно-природным причинам относятся версии о воздействии сильного ветра, схода лавины или снежного оползня, столкновение туристов с медведем-шатуном, лосем или стадом диких оленей. К криминальным причинам — версии о нападении на группу беглых заключённых, местных жителей, браконьеров, а также версию о ссоре между членами группы. Техногенно-криминальные версии сводятся к одному: группа Дятлова стала свидетелем испытания секретного оружия и была ликвидирована службами, обеспечивающими эту секретность. Такой версии придерживался единственный выживший из группы Дятлова Юрий Юдин.

Одно время были очень популярны версии о нападении на туристов беглых заключённых. Ивдельский район ещё с 30-х годов прошлого века известен своими лагерями. В середине 50-х годов часть этих исправительно-трудовых учреждений была ликвидирована, но в районе ещё оставались «зоны», где отбывали наказание рецидивисты. Суть таких версий сводится к тому, что в Вижае или в Северном, где останавливались туристы, в то же время находилась группа беглых зеков, которым стало известно, что группа несёт с собой много спирта, провизии и денег. Беглецы выследили группу, выбрали удобный момент и напали на ребят. Все эти версии имели бы право на существование, если бы не три обстоятельства: первое — с начала года в ивдельских лагерях не было ни одного побега; второе — спирт, консервы и деньги были не тронуты; третье — на телах погибших не было ни огнестрельных ни колото-резаных ран. Версия о нападении на группу браконьеров тоже не представляется убедительной. Как могли навредить браконьерам туристы, чтобы за это их было необходимо убить?

В других вариантах этой версии фигурировали не браконьеры, а «чёрные» старатели. Эта версия возникла после того, как на одном из снимков, сделанном Золотарёвым, в объектив помимо участников похода попала лошадь, запряжённая в сани. По мнению авторов этой версии, в санях находился шлих, намытый в реке Вижай и её притоках за весну, лето и осень. Якобы «чёрные» старатели испугались, что туристы раскроют места, где они моют песок, и решили убить всех.

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://habrastorage.org/r/w1560/getpro/habr/post_images/7f4/11d/cc5/7f411dcc54421d4edcd7cd74b150a475.jpg)

Однако груз в санях укрыт, и что он из себя представляет, понять невозможно. Вообще, случаев убийства из-за золота существует великое множество, и версия вроде бы вполне правдоподобная. Но тут снова возникает вопрос: если «чёрные» старатели решили убить «дятловцев», не слишком ли необычный способ убийства — выгнать туристов на мороз — они избрали? Ну, не взвод же их был. Шлих в Вижае и Лозьве мелкий, встречается редко и не везде, и старательские артели там не многочисленны, максимум четыре-пять человек. Пять человек против девяти, семь из которых — физически крепкие молодые люди. Версия, конечно, имеет право на существование, но она очень сомнительная.

Ещё одна криминальная версия — ссора между участниками похода — появилась после того, как в мае были найдены тела Дубининой, Тибо-Бриньоля, Колеватова и Золотарёва. Их нашли примерно в 1,5 километрах от палатки и в 500 метрах от места гибели Дятлова, Слободина, Дорошенко, Колмогоровой и Кривонищенко. Тела находились в снежном укрытии, для сооружения которого нужно время. Значит, эти четверо покинули палатку заранее и сделали это засветло, так как соорудить даже самое примитивное снежное укрытие ночью, в кромешной тьме, практически невозможно.

Из-за чего могла возникнуть ссора? В далёком 1959-м, ещё до того, как тела погибших были преданы земле, по УПИ начали ходить неизвестные личности, которые собирали отрицательные характеристики на членов группы Дятлова, в первую очередь на Людмилу Дубинину и Зинаиду Колмогорову. Об этом рассказывал в своих интервью и Юдин, и ряд друзей погибших ребят. Сбор «компромата» сошёл на нет сам собой, но через несколько лет эти характеристики пригодились тем, кто выдвигал версию о ссоре между туристами из-за девушек. Впрочем, ссора могла возникнуть по любому поводу: в экстремальных условиях сложного похода нервы людей предельно напряжены, и любая фраза, брошенная даже в шутку, может показаться обидной. Однако если принимать версию о ссоре, после которой четверо туристов ушли из палатки, чтобы соорудить снежное укрытие и провести в нём ближайшую ночь, то почему они не взяли с собой продукты и тёплые вещи?

Участники похода (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://img.gazeta.ru/files3/103/12162103/upload-1916229_original-pic4_zoom-1500x1500-41490.jpg)

В 2013 году в СМИ и на просторы интернета была вброшена версия о том, что в гибели группы виноват Семён Золотарёв, а точнее его армейское прошлое. Якобы Золотарёв во время войны служил в подразделении СМЕРШ и стал обладателем каких-то секретных документов или ценностей, которые всегда носил с собой в нательном поясе. После войны он часто менял место жительства, боясь, что эти документы или ценности заинтересуют спецслужбы, которые захотят их отобрать, а самого Семёна ликвидировать. Собственно, на этом можно остановиться: Золотарёв работал инструктором Коуровской турбазы, через которую ежегодно проходили тысячи людей со всей страны. Не самое лучшее место, чтобы спрятаться от преследователей из спецслужб. Тем не менее, многим версия показалась правдоподобной, и её долгое время обсуждали в СМИ.

В 2020 году появилась версия о том, что все снимки, сделанные дятловцами в походе и находящиеся в публичном доступе, являются фотомонтажом, сделанным наложением одного негатива на другой. Именно поэтому фотографии появились в свободном доступе не сразу, а спустя какое-то время. Автор версии, представившийся профессиональным фотографом, сопроводил её большим количеством «доказательного» визуального материала и сделал вывод, что туристы стали жертвами какой-то секретной операции спецслужб. Правда, автора сразу же подвергли обструкции опытные фотографы. Версию пообсуждали в течении месяца и забыли о ней.

Но больше всего версий было связано с естественно-природными причинами. Все они разнятся в деталях, но сводятся к одному: группа погибла в результате схода на палатку снежного оползня или лавины.

Общая картина происшествия складывается следующим образом. 1 февраля группа Игоря Дятлова поднялась на склон горы Холатчахль, но до вершины не дошла из-за сильного ветра и усиливающегося снегопада. Туристы были вынуждены остановиться на ночлег в надежде переждать непогоду. После того, как палатка была поставлена, выяснилось, что стоит она неудачно — вблизи возможного схода снежной массы. Тогда Дятлов отправил Дубинину, Тибо-Бриньоля, Колеватова и Золотарёва на поиски и оборудование запасного убежища. Они отошли от палатки на 1,5 километра, нашли ложбину ручья и начали оборудовать в ней снежное укрытие. Они успели уложить на дно ветки пихты, и в этот момент начался сход снега с горы Холатчахль.

Движущуюся лавину заметил один из членов группы, вышедший из палатки по естественной надобности, и криком предупредил друзей о надвигающейся опасности. Находящиеся в палатке поняли, что каждая секунда задержки может стоить им жизни, вспороли ножом стенку своего укрытия и бегом попытались спастись от надвигающейся массы снега. Но лавина настигла их и похоронила под собой, а затем накрыла и недостроенное снежное укрытие с четырьмя туристами.

Но здесь имеются факты, которые оставляют много вопросов. А именно: множественные переломы рёбер и черепно-мозговые травмы обнаруженные у Дубининой, Тибо-Бриньоля, Колеватова и Золотарёва. По заключению судмедэкспертов, эти травмы «были нанесены в результате сильных ударов снаружи». Вызывает вопросы и другой малоизвестный факт: в ходе опознания тел погибших мать Золотарёва не опознала своего сына. Для опознания были приглашены члены спортклуба УПИ, которые и подтвердили личность Семёна. В апреле 2018 года была проведена эксгумация могилы Семёна Золотарёва на Ивановском кладбище в Екатеринбурге. Два из трёх анализов ДНК дали отрицательный результат. Это дало основание полагать, что человек, которого похоронили на Ивановском кладбище, не является Семёном Золотарёвым.

В сентябре 2018 года, учитывая многочисленные обращения родственников погибших туристов, общественных организаций и СМИ, Генпрокуратура России начала проверку уголовного дела о гибели группы Дятлова. 1 февраля 2019 года представитель ведомства Александр Куренной сообщил, что проверка подтвердила достоверность материалов уголовного дела. Не обнаружено никаких доказательств присутствия в деле криминальной составляющей, а наиболее вероятной причиной гибели группы можно считать сложные погодные условия и сход снежной лавины.

Одну из версий трагедии высказал известный тагильский блогер Валентин Дертярёв, о которой можно прочесть в нашем материале.

Всего, на сегодняшний день, существует около 100 версий гибели группы Игоря Дятлова.

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— https://ru.wikipedia.org/wiki/Гибель_тургруппы_Дятлова (WEB)

— Буянов Е. В., Слобцов Б. Е. «Тайна гибели группы Дятлова», журнал «Уральский Следопыт» №1 2009 г.

— Архипов О. Н. «Судмедэксперты в Деле группы Дятлова», Тюмень, изд. «Истина», 2000 г.

— Варсегов Н., Варсегова Н. «Единственный выживший на перевале Дятлова». газ. «Комсомольская правда» от 17.10. 2012 г.