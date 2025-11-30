Екатеринбург деревянный. Дом Трапезникова

Есть в облике современного Екатеринбурга отдельная категория исторических зданий, к которым жители города относятся с особой теплотой и вниманием. Здания, для которых нашлось весьма точное определение — «образец деревянного зодчества», приводят в восторг знатоков и любителей русской архитектуры. Несмотря на то, что добрая половина этих зданий не является полностью деревянными, они представляют определённый интерес как для любителей старины, так и для историков-профессионалов. Один из таких домов, а точнее сказать — усадьба, находится в Екатеринбурге на улице Розы Люксембург.

Дом К. Трапезникова (фото: Анна Кудряшова «Anna Kudr» / фрагмент ориг. изображения)

(https://dynamic-media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-o/0c/84/96/f0/caption.jpg?w=1200&h=-1&s=1)

О дате постройки усадьбы долго шли споры. Одни историки утверждали, что дом и флигель были построены в 1896 году, другие, что в 1898-м, третьи ссылаются на дату на флюгере, который когда-то украшал крышу одного из строений — 1901. В конце концов, выяснилось, что усадьбу начали строить в 1896-м по проекту отставного военного инженера Василия Коновалова, а через два года здания были реконструированы по проекту екатеринбургского архитектора Чирковского. К чему отнести третью дату — 1901 — спорят до сих пор. Тем не менее, все три даты отражены на памятной табличке, установленной на доме в начале 2000-х годов.

Большой дом на каменном полуэтаже был построен по заказу известного камнереза Константина Ивановича Трапезникова, чьё имя упоминается каждый раз, когда речь заходит о памятнике Александру II на Кафедральной площади Екатеринбурга. Именно он изготовил постамент для памятника, причём «за свой кошт», в качестве добровольного взноса в кассу этой народной стройки. Было это в 1903 году. Впрочем, известен Трапезников был не только этим, да и не только в Екатеринбурге.

Константин Иванович Трапезников родился в 1854 году в селе Мраморском, в семье государевых крестьян, занимавшихся добычей и обработкой мрамора. Львиная доля добываемого мрамора отправлялась в Москву и Петербург для отделки царских дворцов и особняков столичной знати. Семья Трапезниковых появилась в Мраморском ещё при генерале де Геннине в 1734–1736 годах, переехав на Урал из Сибири. Работали и на каменоломне, и на черновой обработке мрамора, и на перевозке мраморных заготовок в Екатеринбург. При Татищеве мраморским камнетёсам было позволено, в свободное время, заниматься кустарным промыслом, и продавать на рынке свои изделия. Трапезниковы попробовали себя в камнерезном деле, и оказалось, что не зря. Вскоре, к ним стали поступать заказы на изготовление ванн, облицовочных плит для каминов, столиков и декоративных ваз. Молва о камнерезных дел мастерах Трапезниковых быстро разлетелась и за Урал, и в 1842 году Илья Федорович Трапезников, дед Константина Ивановича, был приглашён руководить изготовлением каминов в Мариинском дворце. А в 1844-м его пригласил поработать на строительстве церкви в Нижнетагильском заводе Анатолий Николаевич Демидов. Тогда в посёлке заканчивали возведение здания Выйско-Никольской церкви, и начинались отделочные работы. Почти год провёл в Нижнем Тагиле Трапезников-старший и в 1845 году вернулся в Мраморское.

В 1859 году Трапезниковы открыли в Екатеринбурге, на улице Златоустовской, небольшую мастерскую, где начали принимать и выдавать заказы. Прибыли от продаж росли, расширился и ассортимент изделий. В ту пору в моду входили мраморные надгробия и памятники. Пришлось существенно расширить производство, выстроить новую, большую мастерскую и просторный жилой дом. Так, в 60–70-х годах XIX века, на улице Златоустовской, на участке № 12, появилась первая «усадьба» Трапезниковых: мастерская и изба-пятистенок. Заказы сыпались на мраморских камнерезов, как из рога изобилия: среди заказчиков были и зажиточные екатеринбургские мещане, и знатные купцы, и горные чиновники. Много заказов поступало и из других населённых пунктов Урала. В частности, из Невьянска, Верхотурья и Нижнетагильского завода.

В конце 70-х годов XIX века Трапезниковы записываются мещанами и окончательно переезжают в Екатеринбург. А летом 1887 года происходит событие, ставшее знаковым для Константина Трапезникова — он принял участие в Первой Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке, которая была организована и проведена в Екатеринбурге в июне — августе 1887 года членами Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). В подготовке к выставке активное участие приняли екатеринбургская городская Дума и екатеринбургское купечество.

На территории выставки было расположено 13 павильонов, по числу отделов: географический, естественно-исторический, горной и горнозаводской промышленности, кустарной промышленности, сельского хозяйства, лесоводства, садоводства, огородничества, охоты и рыболовства и другие. Всего на выставке было представлено более 3500 экспонентов из 32 губерний Российской империи, её посетили официальные представители от правительств Германии, Швеции и Японии. Освещали мероприятие около сотни журналистов, в том числе и иностранные. Выставка работала с 14 июня по 15 августа, и за это время её посетили более 80 тысяч человек (при том, что общая численность жителей Екатеринбурга составляла около 37 300 человек). Точное количество заключённых на выставке сделок и договоров до сих пор не известно. По итогам выставки 1752 экспонента были награждены медалями, отмечены похвальными листами и почетными отзывами Министерства финансов, Министерства государственных имуществ, Русского технического общества и УОЛЕ.

Отдел Кустарной промышленности Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки

(фото 1887 г. / общ. достояние)

Константин Иванович Трапезников участвовал в выставке вместе с братом Александром. Они выставляли образцы своей продукции в Отделе кустарной промышленности. В экспозиции Александра Трапезникова были представлены: мраморная облицовочная плитка, столы, бюсты, художественные изделия малых форм из мрамора и поделочного камня. Константин выставлял мраморные ванны, столы, надгробные памятники и плиты. Главным же экспонатом экспозиции Константина Трапезникова были две большие резные каменные вазы, оцененные экспертами из Франции в 4000 рублей серебром каждая. Оба брата были отмечены похвальными листами устроителей Выставки, но основным достижением Трапезниковых стали многочисленные заказы на их продукцию, а также приглашения на различные выставки, в том числе и за рубеж.

Отдел Кустарной промышленности Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки.

На переднем плане — экспозиция К. И. Трапезникова (фото 1887 г. / общ. достояние)

Трапезниковы начали приобретать земельные участки рядом со своим на улице Златоустовской. Большие прибыли, масса заказов на два года вперёд давали мраморским камнерезам возможность обзавестись более комфортабельным жильём. Константин Иванович приобрёл участок № 14, на котором хотел выстроить для себя усадьбу с садом. Кроме того, «по настоятельной просьбе общества» он записался купцом 2-й гильдии, и стал членом купеческого собрания Екатеринбурга. Много времени уходило у мастера на ознакомление с различными архитектурными проектами: Константину Ивановичу хотелось, чтобы его будущий дом не был похож ни на какой другой в городе, и, в то же время, отражал в своём облике простое происхождение семьи Трапезниковых. В конце концов такой проект нашёлся, во многом благодаря случайному знакомству с военным инженером Василием Кондратьевичем Коноваловым. В те времена в моду входили большие полукаменные дома с деревянным вторым этажом в «русском стиле», украшенные изысканной резьбой. Такой же дом и захотел иметь Константин Трапезников.

Усадьба, которая выросла на участке между улицами Златоустовская (ныне — Р. Люксембург), Малаховской (ныне — Энгельса), Покровским проспектом (ныне — Малышева) и Разгуляевской (теперь —Гоголя), состояла из главного жилого полукаменного дома, полукаменного флигеля, надворных построек, сада и изящной кованой ограды на кирпичных тумбах. Главный дом имел высокую крышу, светёлку с балконом, остроконечную башню над главным входом, фасад с выступом на три окна и веранду. Крышу украшали два флюгера. Внутри дома, по воспоминаниям очевидцев, был дорогой дубовый паркет, изразцовые печи и расписной потолок с ангелочками и мадонной. К слову, в своём первоначальном виде дом простоял до 1961 года.

Дом камнереза К. И. Трапезникова в 1960 году (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://www.1723.ru/read/dai/dai-3.jpg)

Надо сказать, что, разбогатев, Константин Трапезников не забыл и о своей малой родине. Когда к нему обратились бывшие односельчане с просьбой оказать помощь в ремонте сельской церкви, Трапезников сразу выехал в Мраморское. На месте, оценив стоимость работ, он сразу выделил нужную сумму. Известен был Константин Иванович и другими благими делами: он являлся попечителем Екатеринбургского реального училища, оказывал материальную помощь церковно-приходской школе, жертвовал на содержание богаделен. Кроме того, находил он время и на преподавание в классах камнерезного искусства при художественно-промышленной школе Екатеринбурга, открытой в 1902 году.

Занятия по обработке камня в Екатеринбургской художественно-промышленной школе, 1903 г.

(фото неизв. автора / общ. достояние)

В 1911 году Константин Трапезников принял участие в сельскохозяйственной выставке-ярмарке в Нижнем Тагиле. Он представил несколько надгробных памятников и плит из мрамора и десяток изделий из поделочного камня. И хотя медали и благодарственные адреса обошли его стороной, в Екатеринбург он вернулся налегке — все экспонаты были проданы.

Октябрьскую революцию Константин Иванович встретил спокойно. Он умел ладить с любой властью, при этом оставаясь абсолютно аполитичным. В 1923 году он умер от воспаления лёгких. Родственники и друзья похоронили его на Михайловском кладбище. В 1926 году усадьбу занял трест «Ураллес». А в бывшую камнерезную мастерскую, что находилась по соседству, въехала пролетарская столярная артель. Позднее, «Ураллес» перебрался в другое здание, а дом занял сначала райком партии, затем райком комсомола. После чего усадьбу и вовсе перепланировали под коммуналку на 20 семей. Вплоть до конца 1950-х в нём не было водопровода и канализации, а отопление оставалось печным. В 1961 году дом знаменитого камнереза наконец-то поставили в очередь на капитальный ремонт, после которого дом лишился веранды, светёлки и башенки над входом. Флюгеры и большую часть ограды усадьбы строители сдали в металлолом.

В 1970-е годы дом приглянулся руководству Свердловского треста столовых. Здесь хотели открыть ресторан «Русский чай», но дальше намерений дело не пошло. Главной причиной стал пресловутый квартирный вопрос: жильцов просто некуда было отселить. В годы перестройки, в конце 1980-х, дом Трапезникова попал в зону внимания патриотического общества русской культуры «Отечество» во главе с известным журналистом Юрием Липатниковым. Юрий Васильевич развернул бурную кампанию за реставрацию усадьбы и даже заручился поддержкой Бориса Николаевича Ельцина. Но летом 1993 года лидер «Отечества» погиб в автомобильной катастрофе, и о реставрации здания позабыли на долгие десять лет. Лишь в начале 2000-х городские власти вспомнили о том, что ещё в начале 1980-х строение было включено в реестр памятников истории и культуры. В 2004–2006 годах в усадьбе Трапезникова был проведён частичный ремонт. Правда, о восстановлении утраченных деталей речь не шла: рабочие перестелили крышу, оштукатурили каменный полуэтаж, что-то побелили, что-то покрасили, очистили территорию от мусора. Первый этаж занимают коммерческие структуры; на втором живут люди. Усадьба признана объектом культурного наследия областного значения.

