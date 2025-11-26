Двоих мигрантов, делавших закладки наркотиков под Нижним Тагилом, осудили на 12 лет колонии

Двоих граждан Таджикистана сотрудники ДПС задержали, когда они направлялись на новое «задание» по созданию тайников с наркотиками в районе Нижнего Тагила. Подсудимые пытались на ходу избавиться от свёртков с героином и мефедроном, но это им не помогло, пишет издание «Лампа».

На допросе один из задержанных признался, что задолжал знакомому 200 тысяч рублей и поэтому согласился раскладывать наркотики по тайникам, чтобы погасить долг. У его напарника была аналогичная ситуация. Его задачей было возить земляка по разным городам для размещения «закладок».

Обоим задержанным были предъявлены обвинения по 29 эпизодам незаконного сбыта наркотиков. Первого суд приговорил к 12,5 годам лишения свободы, а его напарника — к 11,5 годам.