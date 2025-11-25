Юные спортсмены, занимающиеся муай-тай в посёлке Старатель Нижнего Тагила и оставшиеся без спортивного зала, записали обращение губернатору Денису Паслеру

В редакцию АН «Между строк» обратилась мама юного спортсмена, занимавшегося муай-тай (тайским боксом) в посёлке Старатель Нижнего Тагила. По её словам, на протяжении долгого времени дети тренировались в ДК «Салют», спортзал которого находится в собственности НТИИМ. Однако в мае 2025 года, после смены руководства организации, зал закрыли, и спортсмены остались без возможности продолжать занятия. В настоящее время тренировки проходят в Нижнем Тагиле: по будням — в клубе «Уралец» на Октябрьской Революции, а по выходным — в школе № 80 на Гальянке. Между тем, не у всех родителей есть возможность возить детей так далеко. Это создаёт трудности, особенно для многодетных семей, в которых секцию посещают по три ребёнка. В поисках решения проблемы родители направили обращение губернатору Свердловской области Денису Паслеру, а юные спортсмены записали видеоролик и разместили его на странице секции.

«Уважаемый Денис Владимирович, меня зовут Наталья, я мама одного из юных спортсменов, занимающихся муай-тай в нашем городе Нижнем Тагиле. Обращаюсь к вам с просьбой о помощи в решении острейшей проблемы, с которой столкнулись наши дети. На протяжении долгого времени ребята тренировались в зале в посёлке Старатель (Нижний Тагил), который стал для них не только местом для занятия спортом, но и вторым домом. Однако с мая 2025 года, после смены руководства НТИИМ, наш зал был закрыт, и дети остались без возможности заниматься любимым видом спорта. Мы живём в районе Старатель, и поездки в город для тренировок небезопасны и трудны для многих семей. Не у всех родителей есть возможность ежедневно возить детей в другие залы, и это негативно сказывается на их физическом состоянии и моральном настроении. Ребята пробуют заниматься в различных залах, но наличие собственного помещения, которое сейчас пустует, было бы идеальным решением для всех нас. К сожалению, попытки решить эту ситуацию на уровне местной власти и НТИИМ (которое не идёт на диалог) не принесли результатов. Обращаюсь к вам с надеждой на ваше содействие в восстановлении доступа к нашему залу. Мы очень благодарны за любое внимание и поддержку в нашем вопросе», — говорится в обращении (имеется в распоряжении редакции).

На жалобу родителей в соцсетях отреагировали в Муниципальном центре управления Нижнего Тагила.

«Как сообщают в Управлении по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики, дети отделения “Муай-тай” муниципальной “Спортивной школы “Старт” раньше занимались на Старателе в ДК “Салют”, спортзал находится в собственности НТИИМа. Руководство института, сославшись на аварийное состояние помещений, не пролонгировало договор, который ранее был на эти помещения. “Спортивная школа “Старт” — образовательная организация, и, по федеральному закону, у неё должна быть лицензия на осуществление такой деятельности. Лицензию на помещение в ДК “Салют” получить невозможно, так как помещение спортивного зала находится в подвале здания. По санитарным правилам и нормам заниматься там детям нельзя. На Старателе тренеру предложили вести занятия в школе № 25, но он не захотел, сославшись на отсутствие оборудования в предлагаемых помещениях. Поэтому в сентябре спортсменам предоставили помещение в спортивном зале СШОР “Уралец” по улице Октябрьской Революции, 37а, под руководством тренера в понедельник и четверг с 17:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 12:00», — рассказали в МЦУ Нижнего Тагила.