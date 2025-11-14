Тагильский weekend, топ-6: волейбольный матч, фотовыставка, фестиваль настольных игр, лекция, игры с аниматором и экологическое мероприятие

О том, чем заняться с 14 по 16 ноября

В культуре мало платят, чтобы не забывали: это про искусство, а не про деньги. Ну а мы сделали для вас традиционную подборку мероприятий, которые нельзя пропустить. Выбирайте то, что вам больше нравится, и проводите время с пользой и удовольствием.

Волейбольный матч «Уралочки-НТМК» против «Динамо-АК Барс» (0+)

14 ноября в 16:00

в «Металлург-Форуме»

Свердловские волейболистки проведут матч на домашней площадке с командой из Казани. Вход свободный.

Открытие фотовыставки (6+)

14 ноября в 17:00

в креативном кластере «САМОРО.док»

Наш земляк, ныне известный столичный фотограф Павел Волков, познакомит вас с серией своих работ «Феникс. Огненный человек». Герой снимков – мужчина, однажды оставшийся внутри горящего здания. Этот фотопроект – высказывание художника о пределе человеческих возможностей и о переходе из невыносимых физических и психологических условий в физику духовного роста. Павел представит свой взгляд на путь через бездну боли и покажет безграничность силы любви. В рамках выставки состоится лекция фотохудожника, где он расскажет о своём замысле, герое, собственных открытиях, а также ответит на вопросы слушателей.

«ЭкоОборот: обменяй, собери, переработай» (12+)

15 ноября с 12:00 до 18:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Во Всемирный день вторичной переработки в культурном центре пройдет экологическое мероприятие. В программе: в 12:00 начало экосвопа — обмена хорошими вещами. Это отличная возможность отдать предметы, которые вам больше не нужны, и обменять на новые находки. В 13:00 состоится лекция «Читайте, чувствуйте, действуйте». Яна Сивкова — ведущая книжного клуба «Блог начинающего читателя» — расскажет о том, с чего начинается экологичное мышление. В 16:00 состоится лекция «Не мусор, а ресурс». Вход бесплатный, без регистрации.



Фестиваль настольных игр (6+)

15 ноября в 14:00–17:00

в ТРЦ DEPO, гипермаркет «Сима-ленд»

Организаторы приглашают детей и подростков вместе с семьями на масштабный открытый фестиваль настольных игр. Вас ждёт: тест-драйв новинок настольных игр, шахматные партии с настоящими профессионалами и бесплатный аквагрим. Вход бесплатный.



Лекция «Архитектура районов города: Красный камень» (12+)

15 ноября в 14:00

в Нижнетагильском историко-краеведческом музее

Вы узнаете, как формировался и развивался микрорайон Красный Камень, познакомитесь с его архитектурными жемчужинами и особенностями жилых домов и зданий.

Эта лекция — отличная возможность взглянуть на Нижний Тагил с новой стороны. Вход свободный! Бронирование мест по телефону: +7 (909) 017-16-63.



Игры с аниматором для детей (0+)

15 и 16 ноября с 16:00 до 18:00

в ТРЦ Depo

Организаторы приглашают на бесплатные игры с аниматором. 15 ноября маленьких гостей ждёт встреча с Минни Маус и дискотека с мыльными пузырями, а 16 ноября — Человек-паук и шарик-шоу.