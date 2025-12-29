«Уралочка-НТМК» на выезде обыграла «Заречье-Одинцово» в трёх партиях

«Уралочка-НТМК» на выезде обыграла «Заречье-Одинцово» в рамках 15 тура Суперлиги. Счёт по партиям 3:0 в пользу свердловских спортсменок (26:24; 25:14; 25:20).

Хозяйки площадки вышли на матч без основных игроков стартового состава — нападающей Ольги Бирюковой и связующей Евы Павлович-Мори. Несмотря на это в первом сете развернулась серьёзная борьба, но уральской команде удалось одолеть соперниц из Подмосковья с минимальным перевесом. В следующих партиях преимущество «Уралочки» было более очевидным.

Победа в матче позволила «Уралочке-НТМК» подняться на второе место в турнирной таблице волейбольного чемпионата.

Следующий матч «Уралочка-НТМК» проведёт 6 января на домашней площадке в Нижнем Тагиле. Она сыграет против саратовского «Протона». Начало матча в 17:30, вход свободный.