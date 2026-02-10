В Нижнем Тагиле уволили директора школы № 69 после жалоб родителей в СМИ

В Нижнем Тагиле директор школы № 69 Елена Долженкова ушла с поста после многочисленных претензий от родителей и учеников к организации образовательного процесса и неоказанию медицинской помощи детям.

В январе 2026 года в редакцию АН «Между строк» обратилась мать ученицы 5-го класса школы № 69 Ольга, которая рассказала о том, что в сентябре прошлого года её дочь получила в школе перелом руки. Однако, по её словам, администрация школы не обеспечила своевременное оказание медицинской помощи и впоследствии попыталась исказить обстоятельства произошедшего.

Как сообщила Ольга, во время перемены её 11-летнюю дочь толкнули старшеклассники, в результате чего девочка упала и получила травму. О случившемся были уведомлены родители, и был поднят вопрос о вызове скорой медицинской помощи, однако директор школы запретила вызывать медиков. В результате ребёнок на протяжении около двух часов ждал мать, которая впоследствии самостоятельно отвезла дочь в больницу, где был диагностирован перелом предплечья и наложен гипс.

Школьнице потребовалось длительное лечение, при котором, по словам женщины, администрация школы не предоставила домашнее обучение, а информацию о домашних заданиях семье приходилось получать самостоятельно. Кроме того, после инцидента директор школы настаивала на подписании матерью документа, в котором было указано, что якобы она сама отказалась от вызова скорой помощи, а при попытке добиться разбирательства по факту произошедшего директор школы в грубой форме попросила женщину покинуть кабинет.

Мать пострадавшей девочки рассказала, что их случай не единственный за последнее время — школьники регулярно получают травмы, после которых не получают надлежащей медицинской помощи. В связи с ситуацией в школе женщина обратилась в управление образования и управление социальной политики администрации Нижнего Тагила, где, по её словам, получила формальные ответы, не решающие проблему по существу.

«От управления образования и управления социальной политики один ответ на двоих — слово в слово. Они просто сделали отписку и всё. Писали в Екатеринбург, Министерство образования — они переслали жалобы обратно в Нижний Тагил . Также написали в прокуратуру, так как никто не идёт на встречу, директор школы хамит и делает, что ей вздумается. У нас вообще в школе бардак, как пришёл новый директор. Травм много, скорые не вызываются, учителя, даже с огромным опытом работы, бегут из школы. Даже когда я приходила в школу узнать, почему не вызвали скорую, почему не ищут виновного — мне директор просто указала на дверь в грубой форме», — рассказала ранее АН «Между строк» мать девочки.

В прошедшую пятницу, 6 февраля, на фоне проблем, накопившихся в образовательном учреждении, было принято решение о прекращении трудовых отношений с директором школы Еленой Долженковой, сообщила Ольга.

«Формально она уволилась по собственному желанию, но фактически её попросили уйти. Ситуация стала невыносимой. Дело не только в нашем случае — он стал частью общей картины. Параллельно в школе происходили массовые увольнения педагогов, дети оставались без учителей, в том числе в выпускных классах. В результате завучи были вынуждены вести сразу несколько дисциплин. Родители неоднократно собирались, родительские комитеты обращались в управление образования, лично возили туда жалобы. В итоге было принято решение о её уходе», — рассказала нашей редакции мать школьницы.

При этом, как утверждает женщина, после увольнения бывший руководитель школы предпринимает попытки собрать подписи в свою защиту среди лояльных сотрудников.

«Она ушла, но сейчас пытается доказать всем, что всё-таки она хорошая. Собирает подписи какие-то с тех учителей, которые то бывшие ученики, то её родственники. Учитель физкультуры, например, который постоянно употребляет алкоголь и живёт у нас в школе, потому что ему жить негде, её поддерживает. Завуч, которая её родственница, поддерживает. Не знаю, что у них там получится», — поделилась Ольга с АН «Между строк».

Несмотря на увольнение директора, Ольга продолжает искать виновных в травме дочери. Она обратилась в прокуратуру и намерена довести дело до суда.

«Судебно-медицинскую экспертизу мы прошли. Остальные будут готовы позже. Мы будем выходить в суд с прокуратурой. По нашему делу суд будет обязательно», — заявила Ольга.