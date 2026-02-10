В Нижнем Тагиле врач, по вине которого скончалась пациентка, будет выплачивать ежемесячную компенсацию её сыну

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес решение о взыскании компенсации с врача-эндоскописта Демидовской городской больницы Михаила Шалагина, по вине которого скончалась пациентка.

Напомним, в декабре 2022 года в медучреждение обратилась 35-летняя Светлана Бурухина. Женщина получила направление от врача частной клиники на проведение стентирования желчного протока, однако ей провели другую операцию. Через несколько дней Светлана скончалась.

Ранее судом было установлено, что глава эндоскопического отделения Михаил Шалагин допустил серьёзные нарушения при проведении операции: не провёл проверку диагноза, проигнорировал противопоказания и не обеспечил профилактику возможных осложнений.

Врач был признан виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей), но был освобождён от отбывания наказания вследствие истечения срока давности. 7 октября прошлого года Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал больницу выплатить моральную компенсацию семье Светланы на общую сумму 5 млн рублей: 3 млн рублей — мужу и по 1 млн рублей — каждому из сыновей.

Однако прокурор Ленинского района в интересах несовершеннолетнего сына женщины и её родителей обратился в суд с требованием взыскать с ответчиков — Демидовской городской больницы и Михаила Шалагина — солидарно ежемесячную выплату, рассчитанную исходя из доли прожиточного минимума.

Ленинский районный суд не усмотрел оснований для привлечения учреждения к ответственности и удовлетворил исковые требования в отношении непосредственно врача Михаила Шалагина. Однако доводы о необходимости учёта родителей Светланы как иждивенцев были отклонены ввиду отсутствия доказательств их фактического нахождения на содержании погибшей.

Сумма компенсации, установленная исходя из среднемесячного заработка для профессиональной сферы Светланы Бурухиной в Свердловской области за 2021 год (26 тысяч рублей), подлежит ежегодной индексации пропорционально росту прожиточного минимума.

В результате за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года с Михаила Шалагина взыскана компенсация в размере более 270 тысяч рублей, а начиная с 1 января этого года установлена ежемесячная выплата в размере 9 тысяч рублей.

Выплаты будут производиться до совершеннолетия ребёнка, а в случае его очного обучения — до окончания учёбы, но не дольше чем до достижения 23 лет, то есть не далее 2043 года.

Решение может быть обжаловано в Свердловском областном суде в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.