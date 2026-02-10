Жители Нижнего Тагила в 2025 году перевели мошенникам почти 263,5 млн рублей

В минувшую пятницу в редакции газеты «Тагильский рабочий» прошёл круглый стол, посвящённый вопросам противодействия дистанционным мошенничествам. В мероприятии приняли участие врио начальника МУ МВД «Нижнетагильское» полковник полиции Дмитрий Абраменко, начальник отдела по взаимодействию с административными органами администрации города Олег Сараев, члены Общественного совета при полиции, представители банков и журналисты.

По информации полиции, в 2025 году тагильчане отдали мошенникам почти 263,5 млн рублей. Удалось вернуть 81 млн рублей, что вдвое больше, чем в 2024 году (42 млн рублей). Пострадавшими в возрасте от 18 до 50 лет стали почти 400 человек, от 50 до 80 лет – 300 человек, старше 80 лет – всего 8.

Напомним, мошенники используют разные схемы. Они представляются сотрудниками банков, «Госуслуг» или сотовых операторов и под предлогом проблем со счётом, взлома аккаунта или подтверждения личности выманивают деньги. Также они предлагают «лёгкий заработок» в соцсетях и мессенджерах или взламывают аккаунты знакомых, от имени которых просят перевести деньги или проголосовать по ссылке.

Потерпевшими от действий мошенников в IT-сфере за 2025 год стали 576 тагильчан. Главным способом борьбы с ними являются профилактика и информирование населения. В полиции призывают никому не сообщать коды из SMS, реквизиты банковских карт и персональные данные. Не следует переходить по сомнительным ссылкам и переводить деньги неизвестным лицам. При звонках с незнакомых номеров немедленно прекращайте разговор и самостоятельно перезванивайте в официальную организацию.

Не поддавайтесь на угрозы и давление. Мошенники используют страх, чтобы вынудить человека действовать быстро.

В случае подозрения на мошенничество незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102.