Нижний Тагил в 2026 году получит более 372 млн рублей из областного бюджета на строительство двух детских садов

Нижний Тагил в 2026 году получит 372,3 млн рублей в виде субсидий из областного бюджета на строительство двух детских садов. Один садик на 170 мест возводится на Вые, другой на 270 мест — на Красном камне в Приречном микрорайоне. Соответствующее постановление правительства Свердловской области принято в рамках строительной госпрограммы.

Напомним, Нижний Тагил официально прошёл конкурсный отбор и получит областную субсидию на капитальный ремонт школы № 138, расположенной по адресу Красногвардейская, 1.